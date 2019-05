Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak, a felháborodott alkalmazottak nem ellenkezhettek, belengették nekik az elbocsátást. ","shortLead":"Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak...","id":"20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6cf55b2-6cc7-4e17-9eef-b8744b5e1122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4f250-24e9-42d6-9a32-ea0b78f3a4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Munkaidoben_kuldtek_ki_a_maganklinika_dolgozoit_hogy_gyujtsenek_alairasokat_a_Fidesznek","timestamp":"2019. május. 22. 13:40","title":"Munkaidőben küldték ki a magánklinika dolgozóit, hogy gyűjtsenek aláírásokat a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek a hamarosan érkező csúcstabletek.","shortLead":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek...","id":"20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9b720-5947-4f22-bce9-3d2a6acd8950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"Ne is keresse, végre nem lesznek 64 GB-os Samsung-csúcstabletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kanyarodás közben ütötték el a kerékpáros nőt.","shortLead":"Kanyarodás közben ütötték el a kerékpáros nőt.","id":"20190523_kerekparos_biciklis_god_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe20b0f-83bb-42a7-94c8-2d24eb9e6b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_kerekparos_biciklis_god_baleset","timestamp":"2019. május. 23. 19:47","title":"Teherautó gázolt halálra egy biciklist Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17809a19-3306-49eb-85d4-16ae3a5ddf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88607fee-51cb-497c-82d6-424d3e943e73","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Marabu_FekNyuz_Oszlop","timestamp":"2019. május. 23. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Osz-lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","shortLead":"Karambol miatt van torlódás Pest felé.","id":"20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f033ef7-22b4-431a-a2ad-b8e211364125","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Ket_kilometeres_dugulas_van_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 24. 08:45","title":"Két kilométeres dugulás van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta a Szombathelyi Törvényszék azt a három férfit, aki módszeresen megkínozta, megalázta, majd megölte zárkatársát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.","shortLead":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta...","id":"20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e44f-8357-410b-9989-dd1b9ea99dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Életfogytiglant kaptak a zárkatársukkal végző szombathelyi rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","shortLead":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","id":"20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619f603d-79ce-43ab-8144-ccbaeb6d00c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. május. 22. 15:09","title":"66 zsáknyi apróval fizetett egy autóért egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]