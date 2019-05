Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7883112a-585e-4764-bf1f-ba58d3849689","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagytömegű törpebolygóval ütközhetett össze a Hold a Naprendszer kialakulásának korai időszakában, ez az esemény okozhatta a Hold kráterekkel szabdalt távoli oldala és a Föld felé néző, alacsony fekvésű medencékkel tarkított oldala közötti különbségeket egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"Egy nagytömegű törpebolygóval ütközhetett össze a Hold a Naprendszer kialakulásának korai időszakában, ez az esemény...","id":"20190525_nagytomegu_torpebolygo_osszeutkozes_hold_felszine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7883112a-585e-4764-bf1f-ba58d3849689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b84aa-6312-4d6a-96e4-03fb9dad4562","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_nagytomegu_torpebolygo_osszeutkozes_hold_felszine","timestamp":"2019. május. 25. 12:03","title":"Megfejthették a rejtélyt: egy 780 km átmérőjű bolygóval ütközhetett a Hold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget szervezői. Az árusítás május 30-án kezdődik.","shortLead":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget...","id":"20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149de95-4049-4dc5-8b63-05e058ab3daf","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Újra lehet Ed Sheeran-jegyet kapni a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","shortLead":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","id":"20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883dbc67-58ae-440b-b537-54b7d40a86c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","timestamp":"2019. május. 26. 14:46","title":"Orbán: Toljuk meg, nyomjuk meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen nők alkotják a társadalmon belüli legboldogabb alcsoportot – írta a The Guardian Paul Dolant, a Londoni Gazdasági Egyetem viselkedéstudományi professzorát idézve.","shortLead":"Lehet, hogy már eddig is sokan sejtették, amit most a tudományos felmérések is igazolnak: az egyedüálló, gyermektelen...","id":"20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b66ea5d-32af-4b9c-a5c6-01d0b98e1cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401762d4-fc1a-4e87-8cd8-d0d0dfa97c63","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Az_egyedulallo_gyermektelen_nok_a_legboldogabbak__allitja_egy_boldogsagszakerto","timestamp":"2019. május. 25. 16:43","title":"Az egyedülálló, gyermektelen nők a legboldogabbak - állítja egy boldogságszakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen állomásozó csapatokból.","shortLead":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen...","id":"201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e481b-e3fc-4139-bc24-0710bb226a54","keywords":null,"link":"/itthon/201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","timestamp":"2019. május. 26. 12:00","title":"Hruscsov már 1958-ban felvethette Kádárnak, hogy vonják ki a szovjet csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer forintos (bruttó) órabér sem példa nélküli. ","shortLead":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer...","id":"20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1640976-3cb7-4182-81e6-a5daf64a1b6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","timestamp":"2019. május. 26. 18:04","title":"Diákmunkásként többet keres a gyerek, mint a szülei? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]