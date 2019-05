Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f24488-4a82-48c3-9415-ee27b921c3be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem sokkal 23 óra után áll majd ki a nagyközönség elé a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem sokkal 23 óra után áll majd ki a nagyközönség elé a magyar miniszterelnök. ","id":"20190526_Kiderult_mikor_fog_beszelni_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f24488-4a82-48c3-9415-ee27b921c3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b00dc1-e202-4f57-93bf-2f50a21026b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Kiderult_mikor_fog_beszelni_Orban","timestamp":"2019. május. 26. 22:42","title":"Kiderült, mikor fog beszélni Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2,4 millió ember voksolt már.","shortLead":"2,4 millió ember voksolt már.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a4c008-8ced-458c-b4a6-4e018d2d5ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","timestamp":"2019. május. 26. 15:37","title":"EP-választás: háromra 30 százalék fölé nőtt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.","shortLead":"A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88...","id":"20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b16d6b-58e5-447a-af1e-10b32a48e7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_16_szazalekon_a_DK_9_szazalekon_a_Momentum_88_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2019. május. 26. 21:27","title":"16 százalékon a DK, 9 százalékon a Momentum 88 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","shortLead":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","id":"20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5714fe2c-a531-4a68-8b1c-50c30e97318a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","timestamp":"2019. május. 26. 21:01","title":"Ungár Péter: \"Rászolgáltunk a vereségre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","shortLead":"A filmfesztivál utolsó napján történt a tragédia.","id":"20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4bdca9-6d6f-4a5f-a530-0b9b00ecc5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00204127-19ac-4c2e-b74b-6bd38bcba64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Meghalt_egy_ferfi_Cannesban_mikor_osszeutkozott_ket_szuperjacht","timestamp":"2019. május. 26. 14:36","title":"Meghalt egy férfi Cannes-ban, mikor összeütközött két szuperjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló alkancellár, Heinz-Christian Strache lemondását kiváltó ibizai videó elkészítésének.","shortLead":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló...","id":"20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ce2227-7575-401c-9515-f2a9d2847f46","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","timestamp":"2019. május. 25. 14:11","title":"Megszólalt az osztrák ügyvéd, aki állítólag részese volt a Strache-akciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást, és gondoskodniuk kell a beszámoló letétbe...","id":"20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49ca3ce-9d80-416c-9f34-4ef77fd052d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Ha_vallalkozasa_van_most_mar_nagyon_figyelje_a_naptart","timestamp":"2019. május. 25. 10:59","title":"Ha vállalkozása van, most már nagyon figyelje a naptárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]