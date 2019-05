Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est, egy tematikus fotóalbum bemutatója, kerekasztal-beszélgetés, táncház és egy egész héten át tartó világzenei maraton – röviden erről szól majd június 16. és 21. között a KOBUCI Kertben a II. Óbudai Világzenei Hét.","shortLead":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est...","id":"20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7bd67-b81d-4855-9edd-99dec3f2d943","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","timestamp":"2019. május. 29. 11:51","title":"A Romano Dromtól Lajkó Félixig – indul a II. Óbudai Világzenei hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés pedig folytatódik, de kisebb intenzitással.\r

\r

","shortLead":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés...","id":"20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47c47b-72ec-4185-a305-2feb1da461c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","timestamp":"2019. május. 30. 14:04","title":"Volt, ahol 14 centi eső esett szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","shortLead":"Ismét olasz vezetőedző irányítja a Honvédot, Giuseppe Sannino korábban olasz első osztályú csapatot is irányított.","id":"20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5742660a-9673-4d7a-bf8d-8b5dc08de61d","keywords":null,"link":"/sport/20190528_A_Palermo_volt_edzoje_erkezik_a_Honvedhoz","timestamp":"2019. május. 28. 15:40","title":"A Palermo volt edzője érkezik a Honvédhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok, rossz politikai klíma, és ahogy a párt lefejezte saját magát – ezeknek mind része lehetett az LMP történelmi EP-választási kudarcában. És talán annak a félelemnek is, ami a 2013-as pártszakadás óta alapszabályszinten tartja magát: az identitás elvesztésének félelmétől.



","shortLead":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok...","id":"20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf156646-2173-4bbf-beed-20d1416098e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","timestamp":"2019. május. 29. 06:30","title":"Annyira féltette egységét az LMP, hogy a megsemmisülés szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány gazdaságvédelmi akcióterve. Pedig bőven lenne tennivaló, a magyar adórendszer komoly gátja a versenyképességnek.","shortLead":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány...","id":"20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d1ef74-95ef-4447-8a8e-72a4f7455bc6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","timestamp":"2019. május. 30. 13:06","title":"Szétkapta az adószakértő a kormány gazdaságvédelmi akciótervét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed610924-8a34-4657-8cb9-601aff5f9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","timestamp":"2019. május. 30. 08:30","title":"Marabu FékNyúz: Ki hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]