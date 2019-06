Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10 millió képet tartalmazott mintegy 100 ezer személyről. A Financial Times értesülését a Microsoft megerősítette.","shortLead":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10...","id":"20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64bb52-d160-4048-8ead-996824e9e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","timestamp":"2019. június. 08. 08:03","title":"A Microsoft titokban törölte a 100 ezer ember arcáról 10 millió fotót tartalmazó adatbázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére – döntött pénteken a NASA.","shortLead":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi...","id":"20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f6be4-821a-4db7-8067-4f843069afbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","timestamp":"2019. június. 07. 19:03","title":"Megnyitja a turisták előtt a Nemzetközi Űrállomás kapuit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","shortLead":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","id":"20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a81c8-b61a-4c13-9e87-aacc00b92e4f","keywords":null,"link":"/elet/20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","timestamp":"2019. június. 07. 12:09","title":"115 millió fiúgyermek kényszerül házasságba világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","shortLead":"Könnyedén győztek az elődöntőben.","id":"20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54c8fb-391e-4255-9aee-57b082518867","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Dontos_Babos_es_Mladenovic_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 07. 15:21","title":"Döntős Babos és Mladenovic a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg a mentők dolgoztak, végig félkörben álltak és nyugtatgatták Barbi nénit. ","shortLead":"Amíg a mentők dolgoztak, végig félkörben álltak és nyugtatgatták Barbi nénit. ","id":"20190606_Sajat_kabatjaikkal_takartak_el_a_mozgolepcson_elesett_tanarnojuket_a_kisiskolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068fa1c5-2498-4d83-801c-95c45a3fde9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Sajat_kabatjaikkal_takartak_el_a_mozgolepcson_elesett_tanarnojuket_a_kisiskolasok","timestamp":"2019. június. 06. 17:01","title":"Saját kabátjaikkal takarták el a mozgólépcsőn elesett tanárnőjüket az iskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely örül, hogy nagyobb lesz a verseny, de nagyon máshogy értelmezi a pártok közti megállapodást, mint Gyurcsány Ferenc. ","shortLead":"Karácsony Gergely örül, hogy nagyobb lesz a verseny, de nagyon máshogy értelmezi a pártok közti megállapodást, mint...","id":"20190607_Karacsony_Kalman_Olga_inditasarol_Lesz_meg_feladat_a_partok_kozti_bizalmi_viszony_helyreallitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caceb7e3-353b-4e43-a822-03313c52d647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c11ad-248f-45aa-a853-d261b80bf706","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Kalman_Olga_inditasarol_Lesz_meg_feladat_a_partok_kozti_bizalmi_viszony_helyreallitasaval","timestamp":"2019. június. 07. 10:26","title":"Karácsony Kálmán Olga indításáról: \"Lesz még feladat a pártok közti bizalmi viszony helyreállításával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","shortLead":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","id":"20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee56644-48db-41ee-9cbf-82c9b91ba7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 13:53","title":"Jön az úszódaru, lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]