[{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen beszélnek, hogy mennyire szennyezőek az óceánjáró hajók. ","shortLead":"Miközben a belső égésű motoros autók egyre kevésbé számítanak politikailag korrektnek, arról viszonylag kevesen...","id":"20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f1555-3b6e-44f7-99c8-3eec3765b9bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_nehany_luxushajo_szennyezobb_mint_europa_osszes_autoja","timestamp":"2019. június. 13. 06:41","title":"Néhány luxushajó szennyezőbb, mint Európa összes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter tárcája már ki is választotta az ennek megfelelő ingatlant, amit (köz)pénzből vennének és újítanának fel számukra – derül ki a birtokunkba került kormányelőterjesztésből. Még a helyiek közt is volt, aki meglepődött az újabb bőkezű ajándékon, hiszen van egy megfelelő székhelyük, de a köztudottan Orbán elkötelezett hívének számító, helyi vezető egyenesen Budapestről érkezett a hírrel, hogy megint kapnak egy ingatlant. ","shortLead":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter...","id":"20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14c85-57da-42f7-86a6-d1a54075bae8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","timestamp":"2019. június. 13. 14:05","title":"A magyarok kisugárzásához passzoló ingatlant venne a kormány Lendván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","shortLead":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","id":"20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de6681c-7bd3-4666-be0a-a066a41ae6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","timestamp":"2019. június. 12. 14:10","title":"Schmidt Mária: Soros sosem viselkedett zsidóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","shortLead":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","id":"20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7eeb-0c6d-4e0d-960b-c9429a537529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","timestamp":"2019. június. 12. 13:34","title":"Ne főzd meg a kutyád! – komoly problémára figyelmeztet a hőségben a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális kegyeletsértéssel eltemetett mártír vezetői a rendszerváltás tavaszán. Június 14-én a Nyílt Társadalom Archívum három helyiségében reggeltől estig összesen 21 órányi filmet vetítenek le. Ebből 13 óra Nagy Imre és társai exhumálásának hat napjáról szól. Arról, ahogy megtalálták őket, ahogy a rokonok és harcostársak, a szakértők és hivatalnokok, valamint a sírásók átélték és kommentálták ezt a megrendítő folyamatot.","shortLead":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális...","id":"20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee12c9-5580-418d-a6d8-232fc08c101d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","timestamp":"2019. június. 11. 18:11","title":"Először látható teljesen az '56-os mártírok exhumálásáról készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","shortLead":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","id":"20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71e8b7-0054-4cb5-a8b2-67523697a3bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 12. 17:25","title":"Fotó: Mint egy emeletes torta, úgy trélereztek egy Volkswagent az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]