Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt – közölte hétfőn este az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hangsúlyozták: a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés...","id":"20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22056a1-8b1b-4d21-bea6-1c3bf43a6f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","timestamp":"2019. június. 17. 23:33","title":"Most derült ki, hogy volt egy kis gond hétvégén a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Június 2-án meggyilkoltak egy kereszténydemokrata német tartományi politikust, amely egész Európában politikummá vált. Az eset azt is mutatja, milyen ízléssel, tudással és hátsó szándékkal nyilatkoznak a magyar kormány kedvenc terrorszakértői.","shortLead":"Június 2-án meggyilkoltak egy kereszténydemokrata német tartományi politikust, amely egész Európában politikummá vált...","id":"20190618_Bullshit__a_HirTV_musoraba_a_halottgyalazas_belefer_a_tenyek_mar_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b236544-fd15-4c30-a25d-0d7cb5182167","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Bullshit__a_HirTV_musoraba_a_halottgyalazas_belefer_a_tenyek_mar_nem","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Bullshit – a Hír Tv műsorába a halottgyalázás belefér, a tények már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen fellépése, akkor még sorozat is lehet a performanszból. ","shortLead":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen...","id":"20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edc6eea-5216-4322-9931-5ea19dda351d","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","timestamp":"2019. június. 17. 11:27","title":"Stand-upolni fog a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","shortLead":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","id":"20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb003a7-790d-46a7-a8cd-45ec9c78f201","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2019. június. 16. 18:37","title":"Fejjel lefelé fordított whoppert reklámoz a Burger King, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt őrizetbe vették.","shortLead":"A nőt őrizetbe vették.","id":"20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09815c-72d3-4b90-b00f-2a798f565574","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","timestamp":"2019. június. 16. 16:57","title":"Gyereke útlevelével akart egy kisfiút átvinni Ferihegyen egy iraki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint a világ népességének 80 százaléka olyan országokban él, ahol több erőforrást használnak fel, mint amennyit az ökoszisztémák meg tudnak újítani.","shortLead":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF...","id":"20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d70059-2b4f-418d-bb79-44d6f4c1b9d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","timestamp":"2019. június. 17. 16:43","title":"WWF: Ettől a héttől Magyarországnak már \"hitelez\" a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]