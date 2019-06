Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik az ígéretekkel. Magunk elé vettük ezeket a programokat, meghallgattuk a jelöltek vitáit, és megnéztük, mit kapunk, ha egy pillanatra nem figyelünk oda a pártpolitikára, és csak a konkrét ígéreteket nézzük.","shortLead":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik...","id":"20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff5c00-a045-49d8-bfe5-49af067a368f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","timestamp":"2019. június. 21. 11:20","title":"Főpolgármester-jelöltek: ígéretekből nincs hiány, pénzből igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább teremt, mint megold problémákat.","shortLead":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább...","id":"20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213f4e93-0a41-4d79-8dc7-6fa74bbf0f77","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","timestamp":"2019. június. 21. 20:17","title":"Civilek és ellenzéki pártok egységben követelik az oktatási törvény módosításának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e52de-ebd9-4b17-9c2c-04fef08653ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős hölgy bevásárolni indult, de a nagy melegben nehezére esett a járás. ","shortLead":"Az idős hölgy bevásárolni indult, de a nagy melegben nehezére esett a járás. ","id":"20190621_95_eves_asszonynak_segitettek_bevasarolni_a_rendorok_a_hosegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e52de-ebd9-4b17-9c2c-04fef08653ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ec7600-15bf-48cf-8885-fbbf439ba365","keywords":null,"link":"/elet/20190621_95_eves_asszonynak_segitettek_bevasarolni_a_rendorok_a_hosegben","timestamp":"2019. június. 21. 08:49","title":"95 éves asszonynak segítettek bevásárolni a rendőrök a hőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","shortLead":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","id":"20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a52f900-8fb5-40c2-b703-6374c50e9497","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","timestamp":"2019. június. 21. 19:48","title":"Hiánycikk az újszülöttek és csecsemők számára léfontosságú K-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","shortLead":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","id":"20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcdabaf-26e9-43cc-8aa7-ab9dd74ca4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 21. 21:23","title":"Pénteken is 10 ezer ember vett részt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma jogvédő szervezet beperelte az akkor még Balog Zoltán vezetése alatt álló Emmit, és félig nyert is. ","shortLead":"Nagyon sok gyereket szakítanak el a szegény családoktól jogellenesen, Nógrád megyében a legrosszabb a helyzet. Egy roma...","id":"20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0ac87e-b549-4e5b-b399-a8ff0d0e0da1","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Az_Emminek_mar_papirja_is_van_a_torvenysertesrol","timestamp":"2019. június. 22. 07:00","title":"Az Emminek már papírja is van a gyermekvédelem törvénysértéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]