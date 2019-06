1994 előtt az egész világban cukorrépát, édesburgonyát és cukornádat használtak a citromsav gyártásához. 1994-ben azonban megváltozott a helyzet, amikor egy Anhui tartományi biofermentációs technológiával és gyártással foglalkozó cég, a BBCA Group új előállítási módszert fedezett fel. Erjesztett kukoricából vonták ki a citromsavat, csökkentve ezzel a gyártási költségeket és a gyártási folyamattal járó környezetszennyezést. A BBCA Group szabadalmaztatta a technikát, amelynek felhasználásával 1999-ben már vezető citromsavgyártó lett – olvasható a Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) magyar nyelvű honlapján. Itt nyilatkozik Chen Liping, a BBCA Group elnökhelyettese is, aki szerint azért volt szükség a magyar gyárra, mert a kínai citromsav számára legfontosabb piacokon, így az Egyesült Államokban és az európai országokban dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseket vezettek be, ezért a Kínában gyártott citromsav nehezen kerülhetett be az ottani piacokra. „A BBCA olyan helyet keresett, amely közel van a piacokhoz, illetve gazdag nyersanyagokban és viszonylag olcsó munkaerővel rendelkezik. Azért választottuk Magyarországot, mert Közép-Európában van és fejlett ország. A legfontosabb, hogy Magyarország az Európai Unió tagja is, így közel van a nagy nyugat-európai piacokhoz. Ráadásul Magyarországon nem is volt hasonló iparág és gyár" – magyarázta 2017 nyarán Chen Liping.