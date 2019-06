Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta egy emlékmisén Joann belgorodi ortodox metropolita.","shortLead":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta...","id":"20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7f247-76af-4a1b-8d63-f0a461bad775","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","timestamp":"2019. június. 25. 18:22","title":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút – állítja egy orosz főpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi polgármester.","shortLead":"Szó sem volt gyerekbántalmazásról, hiszen a testi fenyítés nem gyerekbántalmazás – írta a hódmezővásárhelyi...","id":"20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428e349-9965-4f96-92a4-79edca83a491","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_MarkiZay_a_testi_fenyites_nem_gyerekbantalmazas_a_valas_tobb_kart_okoz","timestamp":"2019. június. 26. 09:46","title":"Márki-Zay: A testi fenyítés nem gyerekbántalmazás, a válás több kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés egy kis Heves megyei faluból érkezett.","shortLead":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés...","id":"20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ee7-7685-4b6a-b33f-1b70f02fd990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","timestamp":"2019. június. 25. 05:31","title":"784-szer csaptak be a villámok a napokban az Aegon ügyfeleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi nyitvatartásról. ","shortLead":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi...","id":"20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fa87e-0090-4bb9-baea-85e0ee03a062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","timestamp":"2019. június. 26. 07:48","title":"Schmidt Máriáék készítenek felmérést, mi legyen a vasárnapi nyitvatartással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is felhasználhatják. Ezen a téren nem nagyon remekelt a SpaceX, de most végre ez is összejött.","shortLead":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is...","id":"20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c917-a042-4272-b11f-a73e98646e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Összejött Elon Musk nagy mutatványa, elkapta a Földre visszahulló rakétadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190626_Kaslerek_monumentalis_Attilaemlekmuve_Hasonlithatna_Kover_Laszlora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13a9941-4ae3-47fd-88ee-0adbcef1febd","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kaslerek_monumentalis_Attilaemlekmuve_Hasonlithatna_Kover_Laszlora","timestamp":"2019. június. 26. 09:58","title":"Káslerék monumentális Attila-emlékműve? Kövér Lászlóra fog hasonlítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","shortLead":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","id":"20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90236e8a-83cf-4d38-bad1-35f1d819bb82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2019. június. 25. 15:06","title":"Meghalt Gergátz Elemér korábbi földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]