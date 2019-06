Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével. ","shortLead":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres...","id":"20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbb248-90a1-4a75-b841-bf8e57f14603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","timestamp":"2019. június. 24. 13:03","title":"Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","shortLead":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","id":"20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0ee7d-c553-44b1-9141-cc9d5cfc19ac","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 20:23","title":"Leeresztették a szolnoki strand nagymedencéjének vizét egy fürdőző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs és nem is lesz politikai befolyás, kémek pedig egész biztosan nincsenek köztük.","shortLead":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs...","id":"20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4898e41a-6e02-48a5-a49d-b9b0539481b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"A Moszkvából Budapestre költöző bank elnöke: Nincsenek köztünk kémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több országban is 40 fok körül alakul majd, amit azonban a magas páratartalom miatt még forróbbnak fogunk érezni. ","shortLead":"Legalább egy héten keresztül tombolni - mit tombolni, őrjöngeni - fog a kánikula Európa-szerte: a hőmérséklet több...","id":"20190625_Kozeledik_az_itelet_oraja_elviselhetetlen_hoseg_lesz_Europa_nagy_reszen_szerdatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54320036-ec9b-442f-af22-be6b8e817f5a","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kozeledik_az_itelet_oraja_elviselhetetlen_hoseg_lesz_Europa_nagy_reszen_szerdatol","timestamp":"2019. június. 25. 14:02","title":"A pokolban nincs ilyen meleg: elviselhetetlen hőség lesz Európa nagy részén szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik, a szerencsétlen sorsú halat egyszerűen lehúzták a WC-n, a csatornákon át pedig a folyóba került.","shortLead":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik...","id":"20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ebab5e-3f88-4430-8a3e-7e3b59192bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","timestamp":"2019. június. 25. 21:03","title":"Akkora aranyhalat fogtak ki Amerikában, amekkorát még talán nem is látott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","shortLead":"Újraszámolta az ENSZ a kábítószer-használókról és a drogfüggőkről készült adatokat.","id":"20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9370296-d4ee-4b85-b647-5a0d12908bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342cac3-ecc8-40a3-800d-2170dc3efa7b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Sokkal_tobb_a_drogfuggo_ember_mint_ahogy_korabban_hittek","timestamp":"2019. június. 26. 06:29","title":"Sokkal több a drogfüggő ember, mint ahogy korábban hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rá jellemző faék egyszerűségű logikával tagad.","shortLead":"A rá jellemző faék egyszerűségű logikával tagad.","id":"20190625_Trump_szerint_nem_is_az_esete_a_no_aki_szexualis_zaklatassal_vadolja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176edf9b-c6fb-4961-bb0a-aaafcfa010af","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Trump_szerint_nem_is_az_esete_a_no_aki_szexualis_zaklatassal_vadolja","timestamp":"2019. június. 25. 09:32","title":"Trump szerint nem is az esete a nő, aki szexuális zaklatással vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]