[{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","shortLead":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","id":"20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5094f-7b25-4f5b-b0b4-12f776d5d9c0","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","timestamp":"2019. június. 27. 12:22","title":"Félpályás gólt lőtt Wayne Rooney – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád zsarolási kísérlet volt. Egykori józsefvárosi képviselőről van szó.","shortLead":"A vád zsarolási kísérlet volt. Egykori józsefvárosi képviselőről van szó.","id":"20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b77ac5-8226-4d89-a181-0a630da2854a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Ket_ev_felfuggesztettet_kapott_egy_volt_fideszes_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2019. június. 25. 15:02","title":"Két év felfüggesztettet kapott egy volt fideszes önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, de a bíróságon mindössze három vádlott ismerte el bűnösségét, ők a jogerős ítéletüket is megkapták a Czeglédy-per előkészítő ülésén, ami még mindig a fővádlott nélkül zajlott. Most egyelőre vége, majd ősszel folytatódik az eljárás.","shortLead":"Korábban kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, de a bíróságon mindössze három vádlott ismerte el bűnösségét, ők...","id":"20190626_Czegledy__ugy_Harom_vadlott_jogeros_itelettel_a_zsebeben_tavozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da2bb21-98a1-4fe1-8542-3accdc4209e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Czegledy__ugy_Harom_vadlott_jogeros_itelettel_a_zsebeben_tavozott","timestamp":"2019. június. 26. 16:20","title":"Czeglédy-ügy: Három vádlott jogerős ítélettel a zsebében távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott egy s más.","shortLead":"Két koncert között Orbán Viktorral szórakoztatják a VOLT Fesztivál közönségét Sopronban. Erről pedig eszünkbe jutott...","id":"20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93aa289-2ef3-47cf-947e-59c6d9beeda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc26f2-7522-44f1-8fce-984099ba4779","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Orwell_Sopronban__avagy_mit_keres_a_propaganda_a_VOLTon","timestamp":"2019. június. 27. 11:30","title":"Orwell Sopronban – avagy mit keres a propaganda a VOLT-on?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","shortLead":"A 21 éves nőre búvárkodás közben támadtak az állatok. ","id":"20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b0b07-3093-47d8-be1f-ce4f9de0d166","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Harom_capa_mart_halalra_egy_amerikai_turistat_a_Bahamakon","timestamp":"2019. június. 27. 08:25","title":"Három cápa mart halálra egy amerikai turistát a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot tartanak, a kerület ígéri, jövőre igazi szabadstrandot alakít ki.","shortLead":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot...","id":"20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d708a-439e-4764-b076-2f6a64ba2e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","timestamp":"2019. június. 27. 06:00","title":"Szombaton legálisan lehet strandolni a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja a nool.hu. A Nógrád megyei hírportált szerint a testület azzal indokolta döntését, hogy a település vezetője évek óta nem hajlandó kivenni törvényileg előírt szabadságát. A polgármestert azzal vádolják, egyben és pénzben kívánja megváltani kilenc éve ki nem vett szabadnapjait.","shortLead":"Felfüggesztette a munkavégzés alól Gönczöl Józsefet, Nagyoroszi polgármesterét a nagyközség képviselő-testülete – írja...","id":"20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672f166c-2327-407b-bba5-89db5ca610d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c440d824-61ad-4a88-b946-bf72918f4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Felfuggesztettek_Nagyoroszi_polgarmesteret_mert_nem_vette_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 26. 14:13","title":"Felfüggesztették Nagyoroszi polgármesterét, mert nem vette ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]