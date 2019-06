Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan vannak még működési nehézségei, de összességében jóval hatékonyabb lehet, mint az ujjlenyomat-olvasás vagy az arcszkennelés.","shortLead":"Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan...","id":"20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bab0471-8ff9-412d-b539-83d25a6641c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_biometrikus_azonositas_pentagon_szivdobbanas","timestamp":"2019. június. 27. 16:03","title":"Egyszerre lenyűgöző és ijesztő a Pentagon új lézere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","shortLead":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","id":"20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24683865-1b47-4109-bf3a-0f81f04d533b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","timestamp":"2019. június. 27. 08:55","title":"Bezárta magát a napon álló autóba egy gyerek Debrecenben, a tűzoltók szabadították ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem értik, hova lett.","shortLead":"A Curiosity néhány napja magas metánszintet mért a Mars légkörében, ám a gáz mostanra eltűnt. A tudósok most azt nem...","id":"20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66785b0-4332-4249-9035-559c13675c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_mars_metangaz_az_elet_jele_voros_bolygo_curiosity_nasa","timestamp":"2019. június. 26. 11:33","title":"Egyszer csak eltűnt a tudósokat izgalomba hozó metán a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","shortLead":"Ezekben is minden bizonnyal ott lesz a „Made in Hungary” matrica.","id":"20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14810f7-16d3-44fc-b60a-b6046c5feef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccfef3f-409f-4791-9cfb-78cf259ff371","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_kecskemet_Mercedes_Benz_CLA_Shooting_Brake","timestamp":"2019. június. 26. 15:44","title":"Csak tőlünk a világnak - elindult a Mercedes CLA sportkombi gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet kaszálni ezekkel az italokkal.","shortLead":"Az egész EU-ban a spanyolok isszák a legtöbb alkoholmentes sört, de a németeknél és az angoloknál is nagyot lehet...","id":"20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30150dec-eba0-45cb-9f60-dbb4a40eb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86759721-cb5e-4672-9bd1-f5913cd2fa8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Egyre_jobb_uzlet_a_kanikulaban_az_alkoholmentes_sor","timestamp":"2019. június. 26. 13:08","title":"Egyre jobb üzlet a kánikulában az alkoholmentes sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","shortLead":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","id":"20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29c3ee-714b-4173-89c3-d7224225be39","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","timestamp":"2019. június. 26. 17:07","title":"Robbanás történt egy bécsi épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga a Honor elnöke ígérte meg, hogy még idén ők is előállnak egy olyan telefonnal, amellyel kihasználhatók az új generációs mobilhálózat előnyei.","shortLead":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga...","id":"20190626_honor_5g_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b828298-9fd2-42b2-a35e-528bee65df8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_honor_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 18:33","title":"Az egy dolog, hogy 5G-s Honor telefon jön, de nagy kérdés, hogy mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]