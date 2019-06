Tiltakoznak a napszámosok, nem hajlandóak ezer forintért a tűző napon dolgozni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"145a2d85-2120-48ba-ba7f-4908af74e76a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi van akkor, amikor az alkotmányosságnak vége van? Ez a filozófus új könyvének egy fő kérdése. A kötetbemutatón Kis János mellett Enyedi Zsolt és Krekó Péter arról is vitatkozott, hogy Orbán Viktor Magyarországa autokrácia vagy hibrid rezsim. Az viszont biztos, válságban élünk.","shortLead":"Mi van akkor, amikor az alkotmányosságnak vége van? Ez a filozófus új könyvének egy fő kérdése. A kötetbemutatón Kis...","id":"20190627_Kis_Janos_CEU_kony_politika_Fidesz_illiberalizmus_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=145a2d85-2120-48ba-ba7f-4908af74e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20902163-142e-450f-975b-628bdbb59a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kis_Janos_CEU_kony_politika_Fidesz_illiberalizmus_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 27. 20:00","title":"Kis János: A százéves háború győzött, aminek Orbán a haszonélvezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdf7960-5801-4668-9dbc-05f0140bf413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd gyártó XC90-es divatterepjárója még a robbantásoknak is ellenáll, úgy, hogy ezt abszolút nem veri nagy dobra.","shortLead":"A svéd gyártó XC90-es divatterepjárója még a robbantásoknak is ellenáll, úgy, hogy ezt abszolút nem veri nagy dobra.","id":"20190627_5_centimeter_vastag_uvegek_a_szinte_elpusztithatatlan_uj_volvoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdf7960-5801-4668-9dbc-05f0140bf413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d19f3ac-41f7-4216-9d73-7026c14a2d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_5_centimeter_vastag_uvegek_a_szinte_elpusztithatatlan_uj_volvoban","timestamp":"2019. június. 28. 08:21","title":"5 centiméter vastag üvegek a szinte elpusztíthatatlan új Volvóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","shortLead":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","id":"20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe21c2a-5d97-4069-ab60-c4f3bbfb3c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","timestamp":"2019. június. 28. 08:32","title":"A Fidesz nem szavazta meg, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy...","id":"20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb25ac8-32da-4e8b-88a0-36cd1c58efd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","timestamp":"2019. június. 28. 06:41","title":"Itthon is beárazták a nagyobb hatótávú, jobban gyorsuló, szélsebesen tölthető új Nissan Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél több segélyhívás érkezett, a vasúti közlekedés is akadozik, több tucat településen nincs áram. ","shortLead":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél...","id":"20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d26db7-d4dc-4aca-a3ed-b01d134b7a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","timestamp":"2019. június. 27. 15:42","title":"Felhőszakadás söpört végig Magyarországon, több mint hetven település maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty globális kampányt és egy petíciót indít #BringAhmedHome néven, hogy a férfi végre hazamehessen a családjához Ciprusra.","shortLead":"Az Amnesty globális kampányt és egy petíciót indít #BringAhmedHome néven, hogy a férfi végre hazamehessen a családjához...","id":"20190628_Ciprusban_bizhat_Ahmed_H_hogy_hazamehessen_csaladjahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77541686-a36f-4b22-8b5d-6e5396da72e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ciprusban_bizhat_Ahmed_H_hogy_hazamehessen_csaladjahoz","timestamp":"2019. június. 28. 05:15","title":"Ciprusban bízhat Ahmed H., hogy hazamehessen családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét működésbe lépett, az óriási mennyiségű hamut pedig a Nemzetközi Űrállomásról is látni.","shortLead":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét...","id":"20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29816a55-3c74-4ea2-aaf6-f1ad229329f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Olyan erővel tört ki egy vulkán, hogy az űrből is látni lehet a hamufelhőt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.","shortLead":"Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na...","id":"20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7d90ac-8205-4c6d-93bf-6907353b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_facebook_funkcio_ertesitesi_potty_kikapcsolasa","timestamp":"2019. június. 27. 08:03","title":"Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]