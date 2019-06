Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","shortLead":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","id":"20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df0525-0e3c-4616-aa46-8587f588d99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Leváltják a Budapest Airport szóvivőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó tranzakciókat.","shortLead":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó...","id":"20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7287f46-cc3a-4c59-b745-8aa9f8cdb10c","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","timestamp":"2019. június. 28. 21:25","title":"Washington szankciókat hozott a venezuelai elnök fia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","shortLead":"Ennél fiatalabb 601-est már nem nagyon lehet kapni, de azért így is egy közel 29 éves kisautóhoz van szerencsénk.","id":"20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75919a50-857d-4082-9b11-d566e321cca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63897636-ca64-4d0c-adc5-969f64f23c34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_2_millio_forint_ez_a_kecskemeti_idogep_egy_alig_hasznalt_trabi","timestamp":"2019. június. 29. 06:41","title":"2 millió forint ez a kecskeméti időgép, egy alig használt Trabi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta foglalkozott, akkor kezdte a hangszeres népzene gyűjtését is Kallós Zoltán segítségével és irányításával Erdélyben.","shortLead":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta...","id":"20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e08519-be1a-4b51-935a-780b54215312","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","timestamp":"2019. június. 27. 12:29","title":"Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230c137a-90dd-43b7-895a-c91c1dc203b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verses hirdetésben árulja Ásotthalom önkormányzata egy mezőőri járművét, az öreg, migránsválság idején jó pár skalpot begyűjtő Lada Nivában állításuk szerint csak 35 ezer km van, de ez nem igaz. Most ódát írtak hozzá, 2015-ben még szégyenfoltként hívták az autót. Update: időközben javították a számot, egy 1-est lehagytak az elejéről. \r

