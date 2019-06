Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","shortLead":"De az Európa Tanács úgy döntött, vizsgálatot kell indítani az autójában felrobbantott máltai újságíró ügyében.","id":"20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740cfae1-a3b9-473c-bcf9-535361eab982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe21c2a-5d97-4069-ab60-c4f3bbfb3c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_hogy_kivizsgaljak_a_maltai_ujsagirono_meggyilkolasat","timestamp":"2019. június. 28. 08:32","title":"A Fidesz nem szavazta meg, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","shortLead":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","id":"20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8f2c81-5243-4c2b-90d6-9933c7fb1e39","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","timestamp":"2019. június. 28. 18:32","title":"Letöltendőt kért Hunvaldra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","shortLead":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","id":"20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0d36-aae1-4b46-a0b2-fe398c154a16","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","timestamp":"2019. június. 28. 04:58","title":"Rendőrségi célpontjaik voltak a tunéziai öngyilkos merénylőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok a ZÁÉV-vel szerződött a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrum tervezésére és építésére.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok a ZÁÉV-vel szerződött a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrum tervezésére és építésére.","id":"20190628_Hat_milliard_forintba_kerul_a_nyugatmagyarorszagi_fociakademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b1844e-fa3d-4349-a2a4-e7f68cd66af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Hat_milliard_forintba_kerul_a_nyugatmagyarorszagi_fociakademia","timestamp":"2019. június. 28. 11:52","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége 6 milliárd forintért épít fociakadémiát Nyugat-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033ce11d-8b6c-49a9-9964-88bcc3825b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","timestamp":"2019. június. 27. 20:12","title":"\"Nem tud szembenézni a vereséggel\" - az olimpiarendezésnél hárító Kósa Lajos oktatná ki Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","shortLead":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","id":"20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40578229-dbaa-4818-a0fd-e388200c6faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","timestamp":"2019. június. 27. 20:35","title":"Ősi palota bukkant elő egy kiszáradt medencéből Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","shortLead":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","id":"20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb626a-9b10-4b89-a5ba-ff2c89129729","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","timestamp":"2019. június. 28. 12:37","title":"Jávor Benedek üzent Ádernek: \"Ezt a zöld idétlenkedést abbahagyhatná\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]