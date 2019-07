Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a kormánytól, a főigazgató juttatásait is megnövelték.","shortLead":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány...","id":"20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497803b-99ef-4925-a6bf-5a3dae81d261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 01. 08:02","title":"Duplájára nőttek Schmidt Mária juttatásai egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch közösen vetne véget az USA \"végtelen háborújának\". \r

","shortLead":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch...","id":"20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60f846-fb1b-4215-a29d-2c0b573f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","timestamp":"2019. július. 01. 15:00","title":"Soros egy republikánus iparmágnással szövetkezett az amerikai hadigépezet legyőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset a rendőrök - állítja a Magyar Helsinki Bizottság egy friss kutatására alapozva. \r

","shortLead":"Gyakorlatilag automatikusan, mérlegelés nélkül, a bűncselekmény súlyától függetlenül használják ma a bilincset...","id":"20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb90d96c-0167-485c-b955-5b02d7dd2ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d7773-3a05-44d9-b3c0-e0515e0b4fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Gyakran_jogsertoen_kattannak_a_bilincsek","timestamp":"2019. június. 30. 15:13","title":"A magyar rendőrség gondolkodás nélkül rak bilincset bárkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","shortLead":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","id":"20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b44054-facd-42ee-ab12-c4019bc107e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 01. 07:32","title":"Áder a jövő héten kiírhatja az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","id":"20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b376b4-7dd3-4f0e-bd8d-f2d6072114ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","timestamp":"2019. június. 30. 06:41","title":"105 millió forintot kérnek a tatabányai tuningolt G-osztályért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","shortLead":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","id":"20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8b009b-b0b7-470f-a52c-71f307025803","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","timestamp":"2019. július. 01. 15:40","title":"Hangárba csapódott egy kisgép Texasban, senki nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","shortLead":"Az 50 évvel ezelőtti holdséta egyetlen fennmaradt videotekercsét árverezi el júliusban a Sotheby's aukciósház. ","id":"20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dae9f-686c-4c15-9201-57abd6de216c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Nehany_filmtekercs_teheti_milliomossa_a_NASA_egykori_gyakornokat","timestamp":"2019. június. 30. 17:23","title":"Néhány filmtekercs teheti milliomossá a NASA egykori gyakornokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]