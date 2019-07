Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggasztóan hiányos személyi és erősen leromlott tárgyi feltételekkel, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint kellő kontroll nélkül nevelkednek a gyermekek a budapesti Esze Tamás Gyermekotthonban az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint.","shortLead":"Aggasztóan hiányos személyi és erősen leromlott tárgyi feltételekkel, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése...","id":"20190702_esze_tamas_gyermekotthon_ombudsman_szekely_laszlo_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eeefdb-ae7f-4de0-83d6-8a1cd274aeca","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_esze_tamas_gyermekotthon_ombudsman_szekely_laszlo_jelentes","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Lelakott otthon, dohányzó gyerekek, iskolakerülés – lesújtó értékelés az ombudsmantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel. Válogatott témák kerültek elő, köztük az egyik legégetőbb: a Facebook feldarabolása. ","shortLead":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel...","id":"20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97884a07-18f0-4ea6-837b-a940b3044cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","timestamp":"2019. július. 02. 12:03","title":"Zuckerberg szerint nagyon rossz ötlet a Facebook feldarabolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többé nem probléma a késés.","shortLead":"Többé nem probléma a késés.","id":"20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bda4c8-1682-48dc-b451-3653140dea7d","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"Valaki letett egy WC-t egy buszmegállóban, majd jött a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","shortLead":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","id":"20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f7bb4-0bc8-46b3-818f-3b7c5196d96d","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. július. 03. 16:16","title":"Rékasi Károly elindul az őszi önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt megszavazta a ház, a közigazgatási bíróságok bevezetését elhalasztották.","shortLead":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt...","id":"20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ff17bc-252f-4718-9159-6a6f03a7ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","timestamp":"2019. július. 02. 10:36","title":"Elhalasztották a köznevelési törvény zárószavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","shortLead":"A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. ","id":"20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1266c93-a22d-407e-a314-80c55a77d221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a9e30c-8254-4b4d-a834-b014f5b966fa","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Toy_Story_szexualis_zaklatas_metoo_kivagott_jelenet","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"A MeToo-mozgalom miatt kivágtak egy jelenetet a Toy Story 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]