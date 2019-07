Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Strandoljon, amíg lehet.","shortLead":"Strandoljon, amíg lehet.","id":"20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f76c8-76e9-4b5f-b245-d1cc78f61ece","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Búcsút mondhat a 30 foknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új fejlesztés.","shortLead":"A gyorsan lemerülő iPhone és a vezeték nélküli fülhallgató elhelyezésének problémáit egyszerre oldja meg egy új...","id":"20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962e0023-f5da-4a11-926d-f5e4dc19e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7a7a9-5a42-45f6-93a7-fcf354039856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_iphone_airpods_power1_kulso_akkumulatoros_telefontok_kickstarter","timestamp":"2019. július. 06. 08:03","title":"Ez az iPhone-tok menet közben tartja és tölti a telefont és az AirPods fülhallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg enyhülni látszó amerikai-kínai kereskedelmi háború nem maradhat következmények nélkül. Mindkét felet lépésekre kényszeríti a megélt bizonytalanság, a globalizáció megbízhatóságába vetett hit elvesztése.","shortLead":"A jelenleg enyhülni látszó amerikai-kínai kereskedelmi háború nem maradhat következmények nélkül. Mindkét felet...","id":"20190706_technologiai_vallalatok_kivonulas_kinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa517ebd-d960-4a6a-b942-2824bee7e5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_technologiai_vallalatok_kivonulas_kinabol","timestamp":"2019. július. 06. 12:03","title":"Apple, Microsoft, Amazon, Asus, Dell: egyre több techvállalat fontolgatja a kivonulást Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint ez lenne a gyors, de nem kielégítő megoldás a vezetőség részéről a több kórházban is problematikus melegre.\r

