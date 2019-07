Vajna Tímea újabb cégére csapott le az adóhatóság

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","shortLead":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","id":"20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878393b-b29e-419c-81e7-c5b152c313ae","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:08","title":"Kötelek nélkül mászta meg Európa egyik legmagasabb felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja fenntartani, másrészt az újra visszaállított amerikai szankciók egyre jobban fojtogatják a 11 milliós karib tengeri szocialista országot. ","shortLead":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja...","id":"20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd2d2e-9d65-4aec-9fc6-b224e7dfca06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","timestamp":"2019. július. 08. 15:19","title":"Az ország, ahol havi 2-3 ezer forintból élnek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent Péter-bazilikában, hat évvel azután, hogy látogatást tett a menekülteket gyakran fogadó Lampedusa szigetén.","shortLead":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent...","id":"20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8f543b-b665-4cd9-9108-0a1a3b1702c6","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","timestamp":"2019. július. 08. 13:59","title":"Ferenc pápa: A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","shortLead":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","id":"20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550ce52-1558-48e8-8d76-3c9e557919b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","timestamp":"2019. július. 08. 10:22","title":"Megcsinálták a biznisz osztályú buszmegállót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.","shortLead":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be...","id":"20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f7545-0f9d-4d74-8496-3bed53bc6a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","timestamp":"2019. július. 08. 17:03","title":"Dokumentum igazolja, hogy Japán vegyi fegyvert vetett be Kínában 1939-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben. A kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt, 35 évnyi növekedés lett oda.","shortLead":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben...","id":"20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274448ee-d196-49bb-9b2a-30261169d3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","timestamp":"2019. július. 08. 13:03","title":"A kutatók sem értik, mi történt: nagyon összezsugorodott az Antarktisz körüli jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","shortLead":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","id":"20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cfa2c2-568e-450d-9b0a-72199041c1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 06. 21:58","title":"Nem volt öttalálatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]