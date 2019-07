Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","shortLead":"Lovro Kuscevic közölte: a média nyomása miatt döntött így.","id":"20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a3f99c1-89d6-4f5e-ab39-11a5ee22aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde38e69-66a9-49bd-b2f4-d245b65c1a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Lemondott_a_vagyonosodasi_botranyba_keveredett_horvat_miniszter","timestamp":"2019. július. 08. 21:01","title":"Lemondott a vagyonosodási botrányba keveredett horvát miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy gyerektábor lakóiról készített felvételeket, miközben azok tisztálkodtak.","shortLead":"A férfi egy gyerektábor lakóiról készített felvételeket, miközben azok tisztálkodtak.","id":"20190708_Zuhanyzo_lanyokat_kukkolo_ferfit_fogtak_Zamardiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0a2b0-37b3-4ae4-8dd9-b39c26130336","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Zuhanyzo_lanyokat_kukkolo_ferfit_fogtak_Zamardiban","timestamp":"2019. július. 08. 16:59","title":"Zuhanyzó lányokat kukkoló férfit fogtak Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","shortLead":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","id":"20190707_szelfi_video_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495cd9d-3307-43ae-a135-39242329187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_szelfi_video_tolvaj","timestamp":"2019. július. 07. 19:22","title":"Szelfizés közben két gyalogos véletlen felvette a tolvajokat, akik kizsebelték őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett független, s azóta területe 580 négyzetkilométerről 725-re nőtt, s 2030-ra az ország el kívánja érni a 755 négyzetkilométert. A szomszédok azonban nem adnak el homokot Szingapúrnak. ","shortLead":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett...","id":"20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39c1740-0505-4437-96a1-2f981021d215","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","timestamp":"2019. július. 07. 11:59","title":"Szingapúr szomszédjai nem adnak el homokot a városállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki szertartáson részt vesznek L. László családtagjai is. ","shortLead":"A pénteki szertartáson részt vesznek L. László családtagjai is. ","id":"20190708_A_csalad_keresere_nem_a_Dunaba_szorjak_a_Hableany_kapitanyanak_hamvait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f15b9d3-0295-47c9-a163-12d27e7813dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_csalad_keresere_nem_a_Dunaba_szorjak_a_Hableany_kapitanyanak_hamvait","timestamp":"2019. július. 08. 07:45","title":"A család kérésére nem a Dunába szórják a Hableány kapitányának hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztették a 4iG tőzsdei kereskedését, mert az árfolyamot befolyásoló bejelentést fognak még ma tenni.","shortLead":"Felfüggesztették a 4iG tőzsdei kereskedését, mert az árfolyamot befolyásoló bejelentést fognak még ma tenni.","id":"20190709_Nagy_bejelentesre_keszul_a_4iG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd37f4d2-a6df-4ca9-80e9-a219e45cae39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagy_bejelentesre_keszul_a_4iG","timestamp":"2019. július. 09. 09:01","title":"Nagy bejelentésre készül a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","shortLead":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","id":"20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44c0b7-35a2-47fd-b29d-1ee1bb02174f","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","timestamp":"2019. július. 07. 12:31","title":"Pogba mégis marad a Manchester Unitedban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]