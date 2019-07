Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre.","shortLead":"Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő...","id":"20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a67eee-f5bb-4098-8309-4ca1380f3d70","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ader_Magyarorszagra_hivta_Szlovakia_liberalis_allamfojet","timestamp":"2019. július. 09. 14:07","title":"Áder Magyarországra hívta Szlovákia liberális államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebd3b7-dcb7-4561-a781-db88d51b1a5b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"elet","description":"A Pride az elfogadásról szól. Örüljenek neki azok is, akik bő gatyában, ostorral élik ki a másságukat.","shortLead":"A Pride az elfogadásról szól. Örüljenek neki azok is, akik bő gatyában, ostorral élik ki a másságukat.","id":"20190709_A_szemoldokcsipesztol_a_szexkorbacsig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aebd3b7-dcb7-4561-a781-db88d51b1a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3df07f-70e4-432b-92a3-027094a4c528","keywords":null,"link":"/elet/20190709_A_szemoldokcsipesztol_a_szexkorbacsig","timestamp":"2019. július. 09. 12:30","title":"Gomperz: A szemöldökcsipesztől a szexkorbácsig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is látni.","shortLead":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is...","id":"20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a76d665-b62b-412b-af04-fb1a724eeafa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","timestamp":"2019. július. 09. 12:33","title":"Az űrből is látszó \"sebet\" ejtett Kalifornán a múlt heti ikerföldrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli frakcióülésen úgy döntöttek, nem támogatják a fideszes jelölteket az Európai Parlament szakbizottságainak alelnöki posztjaira.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli...","id":"20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a549956-df39-416d-b87f-f8ce0eb645b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","timestamp":"2019. július. 10. 10:24","title":"Újabb gyomros a Fidesznek: az EP szocdem frakciója sem támogatja a jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","shortLead":"Ki akarta próbálni, tényleg az elmúlt másfél évszázad hiteles, torzításmentes feldolgozása folyik-e az Intézetben. ","id":"20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e84c5a-a907-456a-a370-49b3ab3fc942","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_Veritas_tesztelese_nem_tartott_sokaig_Ungvary_Krisztian_ma_tavozott","timestamp":"2019. július. 09. 16:55","title":"Ungváry Krisztián nem sokáig tesztelte a rendszert: ma távozott a Veritas Intézettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]