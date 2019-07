Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","shortLead":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","id":"20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d56fa4b-31da-4290-95a0-08ed41e8f7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","timestamp":"2019. július. 10. 14:52","title":"Kiderült, mitől omlott be a Dózsa György úti metrólejáró lépcsőjének fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar kormány egy hónappal a döntés előtt kivette a Hajógyári-szigetet a pályázatból, újra kell indítani az értékelést.","shortLead":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar...","id":"20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816390-818a-46fc-b981-f9d4a4a2dd60","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","timestamp":"2019. július. 09. 06:03","title":"Lenullázta a kormány egyetlen döntése a világörökségi pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely interjúja után Puzsér Róbert nyílt levélben írta le, Zugló polgármestere évekkel ezelőtt a „pofájába hazudott”, ő meg szíves megvetéssel közli, hazug identitásában hívja ki Karácsonyt.","shortLead":"Karácsony Gergely interjúja után Puzsér Róbert nyílt levélben írta le, Zugló polgármestere évekkel ezelőtt a „pofájába...","id":"20190709_Puzser_Karacsonynak_Meg_kell_mutatni_ki_a_bugyiszaggato_mosolyod_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00567f7-3514-4292-a162-919900bab95c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Puzser_Karacsonynak_Meg_kell_mutatni_ki_a_bugyiszaggato_mosolyod_mogott","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Puzsér Karácsonynak: Meg kell mutatni, ki van a bugyiszaggató mosolyod mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aecc01-0abc-4b3e-a3f1-e0d0c8fcac0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget megbüntette a médiahatóság, mert nem értesítette a felhasználókat a számlázási gyakorlat változtatásán. A cég szerint nem történt olyan változtatás, ami miatt szólnia kellett volna. ","shortLead":"A céget megbüntette a médiahatóság, mert nem értesítette a felhasználókat a számlázási gyakorlat változtatásán. A cég...","id":"20190709_Fellebbez_a_Magyar_Telekom_a_25_millios_birsag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9aecc01-0abc-4b3e-a3f1-e0d0c8fcac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936eace-f0b1-4762-9259-5ee33beee01f","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Fellebbez_a_Magyar_Telekom_a_25_millios_birsag_ellen","timestamp":"2019. július. 09. 17:24","title":"Fellebbez a Magyar Telekom a 25 milliós bírság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","shortLead":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","id":"20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f98c2d-6909-42e5-bf49-974170961e81","keywords":null,"link":"/elet/20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. július. 10. 10:37","title":"A NAV szerint nem csalt adót Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]