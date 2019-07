Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne – függetlenül attól, hogy lejárt-e a szavatossága. Hamarosan viszont változhat a helyzet.","shortLead":"Magyarországon évente fejenként mintegy 33 kilogramm olyan ételt dobunk a szemétbe, ami még fogyasztható lenne –...","id":"20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b414b33-7965-401a-98b4-e87fc736c2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etelpazarlas_eheto_etel_szavatossagi_ido_applikacio_erzekelo","timestamp":"2019. július. 11. 17:33","title":"Csináltak egy szenzort, ami megmutatja, megromlott-e az ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbc0002-1981-4c7f-b844-87826bd1a43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV razziát hirdetett a Balaton környéki településekre.","shortLead":"A NAV razziát hirdetett a Balaton környéki településekre.","id":"20190712_Lesz_egy_nap_amikor_mindenki_fog_szamlat_kapni_a_Balatonon_a_langosert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbc0002-1981-4c7f-b844-87826bd1a43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cb7fa5-d123-4104-a097-db972b3dd241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Lesz_egy_nap_amikor_mindenki_fog_szamlat_kapni_a_Balatonon_a_langosert","timestamp":"2019. július. 12. 10:17","title":"Lesz egy nap, amikor mindenki fog számlát kapni a Balatonon a lángosért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég, érkezett a régi főszerkesztő helyére a Bálványosi Szabadegyetem sajtófőnöke.\r

\r

","shortLead":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég...","id":"20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c093-cbe3-403c-b2ee-26a682a34210","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","timestamp":"2019. július. 11. 18:13","title":"A NER szemében megbízható főszerkesztőt kapott a legsikeresebb erdélyi magyar napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","shortLead":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","id":"20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2a54f-79fb-48a0-9bf0-c4827715b10b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","timestamp":"2019. július. 12. 08:08","title":"Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják a Switch kisebb és olcsóbb verzióját. És nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják...","id":"20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b490ff6-856d-4fbe-bd4a-34f58849e8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","timestamp":"2019. július. 10. 16:03","title":"Új, olcsóbb kézi konzolt ad ki a Nintendo, itt a Switch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115fee79-e125-4538-8d7b-cf13bfe444b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Clooney felesége, Amal Clooney nemzetközi jogász volt az alelnöke annak a londoni médiakonferenciának, amely a demokráciákra leselkedő egyik legnagyobb veszélynek a már-már náci időket idéző szintű álhíreket és dezinformációt nevezte. Létrejött egy testület is, amely elősegítené, hogy a kormányok vonják vissza a médiaszabadságot korlátozó törvényeket.\r

\r

","shortLead":"George Clooney felesége, Amal Clooney nemzetközi jogász volt az alelnöke annak a londoni médiakonferenciának, amely...","id":"20190711_Az_alhirek_mai_szintje_a_naci_propagandahoz_hasonit_hangzott_el_egy_londoni_mediakonferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115fee79-e125-4538-8d7b-cf13bfe444b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac15c5b9-c497-453a-84ce-5182497191ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Az_alhirek_mai_szintje_a_naci_propagandahoz_hasonit_hangzott_el_egy_londoni_mediakonferencian","timestamp":"2019. július. 11. 21:02","title":"Az álhírek mai szintje a náci propagandához hasonít, hangzott el egy londoni médiakonferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és exportja is 17 százalékkal nőtt. Az energiaipar kibocsátása 10 százalékkal volt magasabb a hideg idő miatt. ","shortLead":"Májusban 8,7 százalékkal volt magasabb az ipari termelés, mint egy évvel korábban. A járműgyártás kibocsátása és...","id":"20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe895ad-690a-4e82-abb7-caa34165e602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_A_hideg_ido_megtolta_az_energiaipart","timestamp":"2019. július. 12. 09:43","title":"A hideg idő megtolta az energiaipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]