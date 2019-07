Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. ","shortLead":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb...","id":"20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a9e768-313d-4ac6-a3ae-b06b1d582892","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","timestamp":"2019. július. 10. 21:50","title":"Wizz Air: A légiirányítás és a ferihegyi reptérzár miatt késett 7 órát a londoni járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány azt tervezi, hogy átalakítja az elektromos autók vásárlására nyújtott támogatás rendszerét.","shortLead":"A kormány azt tervezi, hogy átalakítja az elektromos autók vásárlására nyújtott támogatás rendszerét.","id":"20190710_taxisos_elektromos_autora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c48593c-ff00-4f81-b1e3-d21ec148dad4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_taxisos_elektromos_autora","timestamp":"2019. július. 10. 21:26","title":"Komoly támogatást kaphatnak többek közt a taxisok elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolajé nem változott, 393 forinton áll.","shortLead":"A gázolajé nem változott, 393 forinton áll.","id":"20190712_Feljebb_kuszott_kicsit_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a1f90-ae15-470a-9561-4811429b918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Feljebb_kuszott_kicsit_a_benzin_ara","timestamp":"2019. július. 12. 05:14","title":"Feljebb kúszott kicsit a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","shortLead":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","id":"20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75f380-8079-463e-8ce4-0ff88b6822a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 10. 15:41","title":"Azurák Csaba lett a Budapest Honvéd új kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","shortLead":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","id":"20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa5f73a-1782-4cb5-80f5-0d6714cf8419","keywords":null,"link":"/sport/20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","timestamp":"2019. július. 11. 11:46","title":"Szezon közben hagyta faképnél főszponzora az F1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának.","shortLead":"Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat...","id":"20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e61a264-1b57-41b7-97f3-5a0e08da4e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e334fd73-5904-4446-a307-1003365fb71c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nezd_merre_mutat_az_angyal_felnyitottak_ket_vatikani_sirt_a_36_eve_rejtelyesen_eltunt_Emanuela_Orlandi_ugyeben","timestamp":"2019. július. 11. 16:09","title":"“Nézd, merre mutat az angyal”: sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hogyan hat a gazdasági válság a heroin árfolyamára? Mennyivel olcsóbb most egy rabszolga, mint 170 éve? Miért csempésznek amerikai spermát Kanadába? Látványos eredményeket hoz, amikor a rendőrök mellett a gazdasági szakértők is elkezdik vizsgálni a feketepiacot.","shortLead":"Hogyan hat a gazdasági válság a heroin árfolyamára? Mennyivel olcsóbb most egy rabszolga, mint 170 éve? Miért...","id":"20190711_Jobb_munkaado_a_maffia_mint_egy_atlagos_multi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c72c47-d7ff-4915-be3e-51726446848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Jobb_munkaado_a_maffia_mint_egy_atlagos_multi","timestamp":"2019. július. 11. 10:45","title":"Jobb munkaadó a maffia, mint egy átlagos multi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és felső kategóriás személyautókra, egyterűekre, terepjárókra, pick-upokra, áruszállítókra, valamint szervizelésükre.","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság összesen 82,5 milliárd forint értékben írt ki pályázatot alsó, közép- és...","id":"20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf6b1a1-9fc6-48ca-a743-335b5c52b323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_allami_autok_beszerzes_palyazat_kozbeszerzesi_es_ellatasi_foigazgatosag","timestamp":"2019. július. 11. 07:37","title":"Új autókat vesz az állam 82,5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]