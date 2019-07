Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi zsúrján? Képmutató-e az a kivételesen ellenszenves ember, aki karácsonykor öt napig feltűnően nyugodt és kedves, és a családja már azon töpreng, mi lehet a baj?","shortLead":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi...","id":"20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56882bbf-d782-425d-9ddf-404f99fc3f23","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","timestamp":"2019. július. 14. 20:15","title":"Néha önmagát is meglepi, ahogy viselkedik? Ezt érdemes tudnia titokzatos énjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","shortLead":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","id":"20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2312b532-558e-43cb-bb87-96b6c119237c","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","timestamp":"2019. július. 15. 12:36","title":"Kiütötte első ellenfelét a férfi vízilabda-válogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","shortLead":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","id":"20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd4824-7b00-4c46-bfb1-f71ad2348777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","timestamp":"2019. július. 15. 11:15","title":"Csak májusban közel 53 nap késést hoztak össze a repülők Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","shortLead":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","id":"20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2a79-5cff-4720-98ef-04de42440f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","timestamp":"2019. július. 13. 15:59","title":"A Momentum és a Párbeszéd sem támogatja az ózdi jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba vonul, erre az időre el kell hagynia a Nagy Ádámot is foglalkoztató első osztályú Bolognát.","shortLead":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba...","id":"20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bb406-204f-426a-b26b-109cc10bb842","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","timestamp":"2019. július. 13. 17:21","title":"Siniša Mihajlović, Nagy Ádámék edzője leukémiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]