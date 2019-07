Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Turisták utaztak rajta.","shortLead":"Turisták utaztak rajta.","id":"20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452473f-4cf1-41c5-9a3a-23b6f7a35b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","timestamp":"2019. július. 16. 17:27","title":"130-cal döngető szerb autóbuszt videóztak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ebf8a3-b0fd-44af-9b93-0ecec171e73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ettől még a történelmi szerepük megítélése nem lesz jobb.","shortLead":"De ettől még a történelmi szerepük megítélése nem lesz jobb.","id":"20190717_Kornis_Mihaly_Kadar_Janos_es_Orban_Viktor_kiemelkedoen_tehetseges_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ebf8a3-b0fd-44af-9b93-0ecec171e73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d00618-f078-41b7-8469-5d37ebf3e300","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kornis_Mihaly_Kadar_Janos_es_Orban_Viktor_kiemelkedoen_tehetseges_politikusok","timestamp":"2019. július. 17. 10:12","title":"Kornis Mihály: Kádár János és Orbán Viktor kiemelkedően tehetséges politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák maradtak. A kormány szerint a minisztereknek nem is ez a dolguk.","shortLead":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák...","id":"20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ecf3e3-8408-4f96-bdde-dd89805fb779","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","timestamp":"2019. július. 16. 09:05","title":"Egy fideszes képviselő 2010 óta csak egyszer kért szót – akkor is véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 30 fok is lehet.","shortLead":"Akár 30 fok is lehet.","id":"20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90dbf52-fbdb-4d9a-a6fb-f6808284878e","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","timestamp":"2019. július. 17. 07:15","title":"Napsütés és eső vár ránk szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","shortLead":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","id":"20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ebdd1-edfc-42e3-a5b5-b01e7cb5361f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","timestamp":"2019. július. 16. 21:18","title":"Elképesztően meleg volt az Északi-sark közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b811cb1a-b43b-4217-b94d-8138e1156047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Se verseny, se közbeszerzés.","shortLead":"Se verseny, se közbeszerzés.","id":"20190716_Osztrak_ceg_gazdagszik_a_Hungaroring_allami_milliardjain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b811cb1a-b43b-4217-b94d-8138e1156047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bd0b0f-6c2e-416d-a029-d803c301d592","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Osztrak_ceg_gazdagszik_a_Hungaroring_allami_milliardjain","timestamp":"2019. július. 16. 08:15","title":"Osztrák cég gazdagszik a Hungaroring állami milliárdjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","shortLead":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","id":"20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae4cce-2594-4e21-8c23-14c7d956fd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 16. 13:49","title":"Német, osztrák és lengyel rektorok kérik, vonják vissza az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]