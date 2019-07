Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol 7 forinttal megemelte a benzin, és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20190717_benzinar_mol_tankolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050955a2-6b8d-4ee9-ae31-339a5140c5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_benzinar_mol_tankolas","timestamp":"2019. július. 17. 05:01","title":"Ismét drágulásra ébredhetnek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagvizsgáló magyar blog felmérése szerint a magyarok közt is akadnak, akik szerint a holdra szállás csak mese, és valójában soha nem járt ember az égitesten.","shortLead":"A Csillagvizsgáló magyar blog felmérése szerint a magyarok közt is akadnak, akik szerint a holdra szállás csak mese, és...","id":"20190717_holdra_szallas_nasa_magyarok_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e11167-b15c-4d38-a0f1-e45467f7d753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdra_szallas_nasa_magyarok_kerdoiv","timestamp":"2019. július. 17. 18:03","title":"A magyarok nem kis része szerint azért kamu a holdra szállás, mert az ember nem élhet túl egy ilyen utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt elfogták volna a férfit, egy idős nővel is végezhetett. ","shortLead":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt...","id":"20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfdf1bc-1600-43af-8fbe-d5e44c4e91ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","timestamp":"2019. július. 17. 14:05","title":"Elfogása előtt másfél hónappal másodjára is ölhetett a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","shortLead":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","id":"20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6255701-aa9c-45da-8ee2-b04a294a1bf1","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Szívműtét vár Dózsa Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ebf8a3-b0fd-44af-9b93-0ecec171e73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ettől még a történelmi szerepük megítélése nem lesz jobb.","shortLead":"De ettől még a történelmi szerepük megítélése nem lesz jobb.","id":"20190717_Kornis_Mihaly_Kadar_Janos_es_Orban_Viktor_kiemelkedoen_tehetseges_politikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2ebf8a3-b0fd-44af-9b93-0ecec171e73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d00618-f078-41b7-8469-5d37ebf3e300","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Kornis_Mihaly_Kadar_Janos_es_Orban_Viktor_kiemelkedoen_tehetseges_politikusok","timestamp":"2019. július. 17. 10:12","title":"Kornis Mihály: Kádár János és Orbán Viktor kiemelkedően tehetséges politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen venne részt egy virtuális természettudományi múzeumban – ahol már csak annyi hiányozna a teljes sokkhoz, hogy a teremőr is együtt énekelje a bizarr műállatokkal a Hakuna Matatát. Kritika.","shortLead":"Az 1994-ben bemutatott klasszikus rajzfilm fotorealisztikus remake-je olyan, mintha az ember félelmetes tárlatvezetésen...","id":"20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc350aae-b7cb-438e-b637-76980fbaa804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d44891-f1fa-406f-ad5a-3067ef5f227c","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Megolte_az_uj_Oroszlankiralyt_a_Disney_a_nagyravagyasaval","timestamp":"2019. július. 16. 17:00","title":"Megölte az új Oroszlánkirályt a Disney a nagyravágyásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","shortLead":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","id":"20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb434885-6e41-4137-9e7e-cb7c3947755b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","timestamp":"2019. július. 18. 11:05","title":"Magyarország a negyedik legolcsóbb tagállam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]