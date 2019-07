Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – "médialincselés" áldozatának nevezte magát. Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter

Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett. Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban

A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer kerül a posztra, miután Ursula von der Leyen szerdán távozik a tárca éléről – erősítette meg a dpa német hírügynökség értesülését kedd este Thomas Strobl, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) helyettes alelnöke. Meglepetésember az új német védelmi miniszter

Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","shortLead":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg. Gond lehet az Airbus A321neo gépekkel, ilyet vett most a Wizz Air is

Az európai navigációs rendszer egyre pontatlanabbá válik: jelenleg 500 méteres tévedéssel dolgozik, ám ez bizonyos helyzetekben még mindig elfogadható. Nagy baj lehet: továbbra sem tudni, miért állt le az európai GPS 24 műholdja

Turisták utaztak rajta. 130-cal döngető szerb autóbuszt videóztak az M5-ösön

Elrejtették a törvénymódosítást, de a jövőben szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Ezzel akár a fideszes Simonka György is jól járhat, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. Fű alatt átírták a bűnszervezet meghatározását, jól járhat Simonka György

Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. Évi 171 millió doboz energiaital fogy Magyarországon