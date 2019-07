Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dr. Házlinger Györgyről viszont sokat megtanulhattak ebből a leckéből.","shortLead":"Dr. Házlinger Györgyről viszont sokat megtanulhattak ebből a leckéből.","id":"20190717_Becsapta_a_tankerulet_a_legjobb_tanulo_gyerekeket_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d20185-617f-44cf-be6a-db9f4fc4900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9fa885-2986-4456-8861-a24fea22eb96","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Becsapta_a_tankerulet_a_legjobb_tanulo_gyerekeket_Zugloban","timestamp":"2019. július. 17. 10:13","title":"Becsapta a tankerület a legjobb tanuló gyerekeket Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","shortLead":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","id":"20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452dac14-51ba-4854-aca7-000849778060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","timestamp":"2019. július. 18. 19:02","title":"Tejáremelésre figyelmeztet a terméktanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","shortLead":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","id":"20190717_eszak_korea_csempeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca421aec-7842-49f6-bf52-47097353fa6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eszak_korea_csempeszet","timestamp":"2019. július. 17. 18:45","title":"Hogy kaphatta meg a diktátor a Mercedesét, miközben Észak-Koreát fojtogatják a szankciók ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","id":"20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b65e01-f0fc-42e7-97ba-5dfcf7698f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. július. 17. 09:33","title":"108 megapixel elég lesz? Brutális kamerákkal szerelt mobilok jöhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","shortLead":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","id":"20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb434885-6e41-4137-9e7e-cb7c3947755b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","timestamp":"2019. július. 18. 11:05","title":"Magyarország a negyedik legolcsóbb tagállam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","shortLead":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","id":"20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43543fc7-0c6b-49a0-a51a-d3c37dfd21bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","timestamp":"2019. július. 17. 15:40","title":"Nem elérhető egy altatáshoz nélkülözhetetlen injekció Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","id":"20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc36bd1-c32b-4202-9810-563a2d34f72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]