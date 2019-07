Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","shortLead":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","id":"20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50acd78-71f5-438c-82ea-5b218380c3a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. július. 19. 16:32","title":"Kisbusz és autó karambolozott a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","shortLead":"A két gyilkossággal gyanúsított férfit márciusban fogták el Prágában, most kommandósok hozták a határig. ","id":"20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ea9c4-a093-427d-870b-4ef0c5a4c849","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Magyarorszagra_hoztak_D_Csabat_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. július. 18. 19:36","title":"Magyarországra hozták D. Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f827a-0599-4643-ac65-e2de3117ebff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alan Moore kiadott még egy utolsó nagy dobást, mielőtt végleg nyugdíjba megy a képregénybizniszből.","shortLead":"Alan Moore kiadott még egy utolsó nagy dobást, mielőtt végleg nyugdíjba megy a képregénybizniszből.","id":"20190719_Visszavonul_a_Watchmen_es_a_V_mint_verbosszu_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=222f827a-0599-4643-ac65-e2de3117ebff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4a14a8-777c-4f34-8aac-efa0a6831b07","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Visszavonul_a_Watchmen_es_a_V_mint_verbosszu_alkotoja","timestamp":"2019. július. 19. 20:06","title":"Visszavonul a Watchmen és a V mint vérbosszú alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","shortLead":"Az ausztrál szafarizók joggal félthették az életüket.","id":"20190719_elefant_video_turistak_szafari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb0accd0-69ac-4461-b727-241455bcac8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43351274-22d2-4d08-87f5-de2a17b088e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_elefant_video_turistak_szafari","timestamp":"2019. július. 19. 12:41","title":"Hajmeresztő videó készült egy turistákat üldöző dühös elefántról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","shortLead":"Bizonyos helyzetekben túlzott emelkedésbe kezdhet az Airbus A321neo. A problémát több lépésben oldhatják meg.","id":"20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c50df0-ce54-443c-90e4-671a73e53590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_airbus_a321neo_repulogep_legialkalmassagi_direktiva","timestamp":"2019. július. 18. 11:33","title":"Gond lehet az Airbus A321neo gépekkel, ilyet vett most a Wizz Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","shortLead":"Kevesebb a nyerstej, nőnek az előállítási költségek és a munkabér, valamint az infláció. ","id":"20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452dac14-51ba-4854-aca7-000849778060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Tejaremelesre_figyelmeztet_a_termektanacs","timestamp":"2019. július. 18. 19:02","title":"Tejáremelésre figyelmeztet a terméktanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt. tulajdonosai. Két éve azonban már teljesen leállt az a projekt, amely az aradi és a békési vízmű közös cége közreműködésével lassan tíz éve, kisebb-nagyobb lendülettel ugyan, de araszolt előre.","shortLead":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt...","id":"20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1247980-47af-4223-b90a-e3d69cb5ac1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","timestamp":"2019. július. 18. 11:35","title":"Bebukhat az olcsó békési ivóvíz terve, de Mészáros Lőrinc legalább jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]