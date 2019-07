Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727becf-0e06-4a10-937b-29fb4eb463e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden McLaren F1 nyilvánvalóan különleges, de néhány darab közülük sokkal különlegesebb. A 6,3 milliárd forintos ár azért így is sokkoló. ","shortLead":"Minden McLaren F1 nyilvánvalóan különleges, de néhány darab közülük sokkal különlegesebb. A 6,3 milliárd forintos ár...","id":"20190722_Elado_az_osszesen_kettobol_az_egyik_McLaren_F1_LMSpec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9727becf-0e06-4a10-937b-29fb4eb463e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4877f13-3480-4881-b954-a3b30197ed72","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elado_az_osszesen_kettobol_az_egyik_McLaren_F1_LMSpec","timestamp":"2019. július. 22. 18:22","title":"Ebből az autóból maximum egy ugyanilyen jöhet szembe – eladó egy McLaren F1 LM-Spec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar férfi kardválogatott 45-44-re kikapott a döntőben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.","id":"20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ff8ef-b87c-4b49-9f80-c057374cb22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0340ea4-60e2-44d9-a380-346fb2f30538","keywords":null,"link":"/sport/20190721_kardvalogatott_vivo_vb_ezusterem","timestamp":"2019. július. 21. 20:14","title":"Drámai végjáték után ezüstérmes a magyar kardválogatott a budapesti vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére német kutatók szerint.","shortLead":"Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul...","id":"20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7348c1-07fd-458a-819b-60c52ea6f533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224315b9-8991-4bb0-9a2f-66d67c31f605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_elhizott_gyerekek_veszelyek_sclerosis_multiplex","timestamp":"2019. július. 22. 19:03","title":"Nem is gondolná, mekkora veszélynek teszi ki gyerekét, aki hagyja elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","shortLead":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","id":"20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7aa42b-97a9-4190-b322-9d5013064a13","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","timestamp":"2019. július. 22. 07:13","title":"Hosszú visszalépett az egyik sikerszámától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","shortLead":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","id":"20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448d403-5178-4b07-a33f-c9281915a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ma_is_csak_kicsit_merseklodik_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 22. 05:25","title":"Ma is csak kicsit mérséklődik a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667db39-747d-4f06-ad2e-6200c50b555e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","timestamp":"2019. július. 21. 12:00","title":"Ez történt: bemutatták a chipet, amit Elon Musk beültetne az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]