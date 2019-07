Az éjszakai tilalmat éjfél és hajnal 5 óra közöttre ígérték. Amikor a télen erről az ötletről írtunk, a Budapest Airporttal egészen furcsa beszélgetést folytattunk, ott ugyanis azt mondták, hogy erre az időszakra már most sem szabad hivatalosan betervezni egy járatot sem. Csakhogy magunk elé vettük a menetrendeket, és azt láttuk, ez nem így van. Mire azt a választ kaptuk: akárhogyan adja el a légitársaság a jegyet, a szabály az, hogy éjfél előtt meg kell érkezni. A repülőtér tájékoztatója szerint éjfél és hajnal 5 között mindössze hat gépmozgás tervezhető, de ha rossz az idő vagy kedvezőtlen a forgalmi helyzet, ettől el lehet térni.

De a gépek jókora része nem ér földet éjfélig. Összevetettük a Flightradar24 és a Budapest Airport adatait az előző hétről, és ezt az eredményt kaptuk: A hétfő késő estére várt gépek közül kedd éjfél és 1 óra között 9 repülő érkezett, majd még 2:52-kor is egy.

A keddiekből szerda 0:00 és 0:20 között két gép szállt le, negyed kettőkor és fél háromkor is egy-egy, majd egy még 4:50-kor is, ez volt az egyetlen nap, amikor hatnál kevesebb gép érkezett éjszaka.

Csütörtökön éjfél és 1 óra között 6 gép jött, fél 2-ig még kettő, majd 4 előtt még egy leszállt.

Pénteken 7 gép érkezett az éjfél utáni egy órában, egy negyed kettőkor, egy pedig fél négykor.

Szombaton 9 gép jött éjfél és 1 óra között, egy hajnal 3-kor, egy pedig 5 előtt percekkel.

A szombaton elindított gépek közül a vasárnap éjfél és 1 óra közti időben hat, 1 és 2 között három, fél 4 körül kettő érkezett meg, 4:43-kor pedig egy.

A vasárnap késő estére várt gépek közül pedig 9 csúszott át néhány perccel hétfőre, kettő érkezett meg 1 és 4 óra között, két másik pedig 4 és 5 óra közt.

Felszálló járat jellemzően nincs éjfél és hajnal 5 óra között Budapestről.