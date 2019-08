Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából dolgozó intézet.","shortLead":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából...","id":"20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d02fcf-172a-4138-8778-c093e246cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:06","title":"Európai Bizottság: A fideszes médiagólem veszélyt jelent a sajtószabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. De közben egy szibériai vegyi üzemben környezeti katasztrófa fenyeget.","shortLead":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve...","id":"20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75dcce4-5134-4476-91b6-9a6b507b698d","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","timestamp":"2019. július. 31. 17:30","title":"Kiderült, melyik orosz erőműből jött a fukusimainál százszor erősebb sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","shortLead":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","id":"20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38be4a-4dd0-48d0-8b6e-f7f58886ebfc","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:46","title":"Majdnem belehalt egy \"diákcsínybe\" egy amerikai tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","shortLead":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","id":"20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eaab32-a272-4f54-b0fc-45f4ca29a76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:05","title":"Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent valójában amerikainak lenni.","shortLead":"A Terror: Gyalázat a japán-amerikai internálótáborok történetét meséli el, és felteszi a kérdést, mit is jelent...","id":"20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781b6789-6025-4d84-8f41-cc75e8e81cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd5c8e-2e4a-45f5-8024-2b53f7e57a59","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_elozetes_Ridley_Scott_sorozat_Terror_Gyalazat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:04","title":"Magyar előzetes érkezett Ridley Scott sorozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a buli. ","shortLead":"Indulhat a buli. ","id":"20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab745842-620d-49bd-9d9c-3206b896b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:35","title":"Quentin Tarantino készített egy playlistet saját filmjeinek legjobb zenéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új fejlesztése ezt is kiküszöböli.","shortLead":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új...","id":"20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747d4142-545d-4a51-b34e-374c67a2605c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:03","title":"Nyomkövetőt tesz a poggyászokra egy légitársaság, hogy ne vesszenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]