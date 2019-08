Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","shortLead":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","id":"20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271ac37-a72b-4715-94c4-98cbae7e809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A Nyugati pályaudvar mellé építik az új Nagycirkuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi, sőt „varázslatos”. De mi van azokkal a testvérekkel, akik nem vér szerint kapcsolódnak egymáshoz? Egyáltalán lehet-e, tudnak-e úgy kötődni egymáshoz, mint a közös szülők gyerekei? ","shortLead":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi...","id":"20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3371caea-4ba6-4884-89ec-99242f407f13","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:30","title":"Mumus vagy lelki támasz lesz a mozaiktestvérből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi az összevetés eredménye.","shortLead":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi...","id":"20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8604bc3-70f2-4e1a-a087-b5ae97f0a507","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:03","title":"Microsoft-fricska: Mac Book a windowsos gépet ajánlja a MacBook helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába emelkednek az ingatlanárak, a kormány nem nyúl hozzá a vagyonszerzési illeték kedvezményének határához.","shortLead":"Hiába emelkednek az ingatlanárak, a kormány nem nyúl hozzá a vagyonszerzési illeték kedvezményének határához.","id":"20190801_Sokat_fizethet_a_NAVnak_is_aki_lakast_vasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db2ee35-6185-4a67-a624-e6e1f9a2aa22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Sokat_fizethet_a_NAVnak_is_aki_lakast_vasarol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:45","title":"Sokat fizethet a NAV-nak is, aki lakást vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8bdf9-2a00-4518-8a92-6e51b1c964c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem adják olcsón a közúti tankozást. ","shortLead":"Persze nem adják olcsón a közúti tankozást. ","id":"20190801_A_buli_limuzinok_helyett_itt_a_parti_harckocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8bdf9-2a00-4518-8a92-6e51b1c964c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6c5a76-ca0a-495d-a557-1d62e481b6bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_A_buli_limuzinok_helyett_itt_a_parti_harckocsi","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:32","title":"A bulilimuzin helyett mennyivel menőbb egy harckocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után utaztatnak. Palkovics László szerint működésképtelen a budapesti repülőtér.","shortLead":"Augusztus 15-től így is változik a szabályozás, mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a légitársaságok, ha éjfél után...","id":"20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161390c8-c44f-4dfb-82da-38571615c233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_repules_ejszaka_zajvedelem_budapest_airport_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:00","title":"A kormány állítja, éjszakai repülési tilalomról szó sem volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]