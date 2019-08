Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"144e666d-7877-45d6-9df2-6b8dae8a3391","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bizonyos értelemben biztosan varázslatos lesz a szerda este bemutatott Samsung Galaxy Note10, amely idén nagyobb és még nagyobb változatban is megjelenik, és mindkét esetben beépített ceruzájával próbálja elnyerni a felhasználók tetszését.","shortLead":"Bizonyos értelemben biztosan varázslatos lesz a szerda este bemutatott Samsung Galaxy Note10, amely idén nagyobb és még...","id":"20190807_samsung_galaxy_note10_bemutato_funkciok_specifikacio_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=144e666d-7877-45d6-9df2-6b8dae8a3391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7cd10c-2c76-4afc-a6c2-bf11b68d48a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_galaxy_note10_bemutato_funkciok_specifikacio_arak","timestamp":"2019. augusztus. 07. 22:01","title":"Bemutatták a Samsung eddigi legerősebb telefonját - mutatjuk, mit tud a Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","shortLead":"Az ötéves Manuel Beshara nagyon éhes volt, segélyvonalon kért pizzát.","id":"20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f239a1d7-4900-4afa-bb30-b582647333df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff30d6-03db-445b-94c7-f5daa665a3ad","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Segelyhivon_rendelt_pizzat_egy_kisfiu_Floridaban__nagyon_jo_fej_rendorokre_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:25","title":"Segélyhívón rendelt pizzát egy kisfiú – nagyon jó fej rendőrökre talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","shortLead":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","id":"20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5710770b-c153-4579-a4ab-f8c422bc7a75","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:09","title":"Ungár Péter: Az ellenzéknek szüksége van arra, hogy politizáljak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","shortLead":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","id":"20190808_g_mercedes_katon_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49746d-1872-45a9-92f6-74997aaedb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_g_mercedes_katon_autos_video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 04:34","title":"Kartondobozból csinált magának gengszter G-Mercit egy orosz blogger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy angol másodosztályú csapathoz igazolt. Sajtóhírek szerint 814 millió forintot fizettek érte.","shortLead":"Egy angol másodosztályú csapathoz igazolt. Sajtóhírek szerint 814 millió forintot fizettek érte.","id":"20190808_Nagy_Adam_elhagyta_a_Bolognat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3a18de-c5dc-44c3-ac7c-b731ffa8adfd","keywords":null,"link":"/sport/20190808_Nagy_Adam_elhagyta_a_Bolognat","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:11","title":"Nagy Ádám elhagyta a Bolognát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","shortLead":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","id":"20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84e46-1739-44f2-8397-9ae90ed4e830","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:23","title":"A magyar utak a legveszélyesebbek között vannak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]