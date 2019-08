Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","shortLead":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","id":"201932_kritikatlanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025283d1-d0af-413f-af9f-7fb0275b0903","keywords":null,"link":"/velemeny/201932_kritikatlanul","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:00","title":"Hont András: Kritikátlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Minden apró cselekedet számít\" - mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","shortLead":"\"Minden apró cselekedet számít\" - mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","id":"20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf5ed4-88dc-41b3-8726-bdd3f6fcbcd6","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:49","title":"Jane Goodall őshonos fákat ültetett a Sas-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat működtető cég, amelynek tulajdonosa helyi fideszes politikus. ","shortLead":"Uniós felzárkóztató projektek kommunikációs feladataira kapott több tízmillió forintot a vásárhelyi portálokat...","id":"20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014244a0-a88e-4418-9a5f-18aacbdbb93a","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Jol_kistafiroztak_kozpenzbol_a_Lazar_szurke_hetkoznapjairol_gyakran_hirt_ado_helyi_portalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:00","title":"Jól kistafírozták közpénzből a Lázár „szürke hétköznapjairól” gyakran hírt adó helyi portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","shortLead":"Hullócsillagokat lehet ma éjjel látni, bár a teliholdtól kicsit nehezebb lesz megfigyelni őket. ","id":"20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f2abb0-9559-4d3f-91bb-7e455ea88e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffb475-30c2-462f-81b3-9434bfa961e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_Ma_ejjel_erdemes_kifekudni_a_kertbe_jonnek_a_Perseidak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:33","title":"Ma éjjel érdemes kifeküdni a kertbe, jönnek a Perseidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","shortLead":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","id":"20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e62c50-819d-4734-94d5-bcc1f9a1ab10","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:36","title":"Neymar madridi leigazolása felfordulást okozhat a játékospiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli menetben.","shortLead":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport...","id":"20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333c0b36-4f4b-4686-81d6-0ae4e15afa59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:16","title":"Stadion show-val és virágkarnevállal ünnepel Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The Machine újrázik, a Mastercard színpadán pedig egy nyolcfős, multikulti popbanda adagolja a csillámos szivárványt lelki táplálék gyanánt. ","shortLead":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The...","id":"20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45226ca-6abe-4824-9f23-73628be9513e","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:30","title":"Hétfőn felszabadítjuk a boldogsághormonokat - napi Sziget-programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]