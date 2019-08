Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Az erő feszítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A manhattani börtönben komoly szabálytalanságok történtek. ","shortLead":"A manhattani börtönben komoly szabálytalanságok történtek. ","id":"20190814_Lecsereltek_a_borton_vezetojet_ahol_ongyilkos_lett_Epstein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdbffe8-6b10-426e-88cb-d80847ad473f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Lecsereltek_a_borton_vezetojet_ahol_ongyilkos_lett_Epstein","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:13","title":"Lecserélték a börtön vezetőjét, ahol öngyilkos lett Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26ae7a5-8703-466f-a166-a5d6108b3223","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami intézmények egy év alatt elköltötték hároméves kommunikációs keretük kétharmadát. Rogán Antal minisztériuma 35 milliárdot költött többek közt sorosozós plakátokra.","shortLead":"Az állami intézmények egy év alatt elköltötték hároméves kommunikációs keretük kétharmadát. Rogán Antal minisztériuma...","id":"20190815_A_kormany_egy_ev_alatt_35_milliardot_koltott_propagandara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26ae7a5-8703-466f-a166-a5d6108b3223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8f7249-544d-42f4-9cb0-0c661d9e0699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_kormany_egy_ev_alatt_35_milliardot_koltott_propagandara","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:42","title":"A kormány egy év alatt 35 milliárdot költött propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség, hogy a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, Budapesten viszont az ellenzék megelőzi a kormánypártot. ","shortLead":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség...","id":"20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98ac12-47b6-4ddd-b55e-97c53d73f7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:27","title":"Závecz: hullámzik a Fidesz, a DK a legerősebb ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","shortLead":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","id":"20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fbd4e-1489-45d8-b03d-9bb7f16a11b6","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:08","title":"Szomszédjai mentették meg az idős budapesti nőt, akinek villám csapott a házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy részét azonban az extrovertáltak bitorolják, ezért törekedni kell arra, hogy a kulturális változások egyenlőséget teremtsenek e téren is. ","shortLead":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy...","id":"jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2a118d-83a3-41fe-b231-d1a027135492","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:00","title":"Egy mágikus szó az introvertáltak egyenlő esélyeiért egy extrovertált csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","shortLead":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","id":"20190815_turizmus_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149eadfb-9c38-48fd-80e0-2f6ae7edafce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_turizmus_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:13","title":"Annyira pörög a turizmus, több helyen besokalltak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]