"Egy darabig van rá EU-pénz.","shortLead":"Egy darabig van rá EU-pénz.","id":"20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:46","title":"Még drágább lesz a Balaton vízszintjének megemelése" kórházban","shortLead":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani a vérszállítást.","id":"20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:52","title":"Elektromos rolleren érkeznek a vérminták a kistarcsai kórházban"

"Négy kilométeres a sor a határátkelő előtt.","shortLead":"Négy kilométeres a sor a határátkelő előtt.","id":"20190825_Torlodas_Hegyeshalomnal","timestamp":"2019. augusztus. 25. 11:02","title":"Torlódás Hegyeshalomnál" Dunakeszinél","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél"

"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","shortLead":"Láttuk már MSZP-s és DK-s rendezvényen is.","id":"20190826_Nagy_Blanka_belepett_a_Momentumba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:30","title":"Nagy Blanka belépett a Momentumba" világbajnokságon.","id":"20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:50","title":"Eltörte a bokáját a háromszoros világbajnok magyar öttusázó, vége az idényének","shortLead":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon." kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően" A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne.","shortLead":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság...","id":"20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:55","title":"Trócsányi meg a többiek: komoly harcok várhatók az új Európai Bizottság jelöltjeinél"