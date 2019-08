Szerdán írtuk meg, hogy 20 új szóló és 20 új csuklós Mercedes Conecto buszt vásárol a BKV a debreceni Inter Traction Electrics Kft.-től (ITE). Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy új buszok érkeznek a BKV-hoz – a legutóbbiak a kétes emlékű Ikarus Egyedi-féle csuklós Modulo buszok voltak, így a 40 új járműre igen nagy szükség van. Ami ezen felül érkezett, az vagy használt volt, vagy a BKK valamely másik alvállalkozója vette.

Több szépséghibája is van azonban a legújabb beszerzésnek – a legszembetűnőbb a buszok ára. Az új szóló járművek darabja ugyanis mintegy 12 millió forinttal kerül többe, mint azok a szintén Mercedes Conectók, amelyeket ugyanúgy az ITE szállított, csak a Dél-Alföldi Közlekedési Központ (DAKK) számára. A Világgazdaság szerint a BKV szóló Conectói darabonkénti ára 80 millió forint, míg a DAKK járművei az Omnibusz blog szerint csupán 68 millió forintba kerültek egyenként.

Furcsa az is, hogy a BKV a hatályos jogszabályokhoz képest jelentős késéssel, csak hétfőn hirdette meg a tender eredményét.

BKV: a komolyabb műszaki elvárások miatt drágábbak a buszok

Megkérdeztük a BKV-t, hogy miért az eltérés a buszok vételárai között, a közlekedési cég szerint a két beszerzési konstrukció és a járművek felszereltsége is eltér. Azt írták:

a BKV adásvételi szerződésre, míg a DAKK pénzügyi lízing konstrukcióra írta ki az eljárásokat

a DAKK 43 jármű egyszeri beszerzésére írt ki pályázatot 2018-ban, akkori árképzéssel, míg a BKV beszerzése 80 darabos opciót is takar, így a járművekre 4 éves árgaranciát kaptak

a BKV buszaiban továbbá nagyobbak lesznek az ablakok, erősebb a légkondi, LED-es belső világítás, FUTÁR-rendszer, kamerák, automata motorolaj utántöltő, automata zsírzó is lesz, míg a volános buszokban nem

a BKV azt is meghatározta, hogy a vételár tartalmazzon bizonyos szervizeléshez, üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket

az eladónak 10 éves jótállást kell vállalnia a járművek átrozsdásodására és váztörésére vonatkozóan is a BKV számára.

Debrecenben szerelik őket össze

A BKV az iho.hu-nak azt is elmondta, hogy a buszokat az ITE Debrecenben szereli készre, azaz az elektronikai rendszert, az utastájékoztató rendszert, az elektronikus jegykezelőket, és a FUTÁR-t is ott építik be.

A MOL többségi tulajdonában álló debreceni Inter Traction Electrics Kft. az az ITK Holding Zrt. leányvállalata, amelynek komoly aspirációi vannak a hazai buszgyártás terén, decemberben mutatták be Mercedes-Benz REFORM 501 LE nevű, részben magyar fejlesztésű autóbuszukat.