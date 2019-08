Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek, hivatalok, plázák, hogy megfelelnek az akadálymentesség kritériumainak, ám az érintettek sokszor keserűen csalódnak e minősítésekben. Egy új magyar kezdeményezés kidolgozott egy minősítő-tanúsító rendszert, és azt egész Európára levédette.","shortLead":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek...","id":"20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2204e4a-f36d-4312-b000-cee3f9f56f77","keywords":null,"link":"/elet/20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:35","title":"De mi van, ha mégsem akadálymentes az annak feltüntetett hely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","shortLead":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","id":"20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102f144-1159-4732-8c0c-2e830827b334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:38","title":"136 kilométerre volt a sebészektől a beteg, mégis sikerült megműteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével elevenítettük fel az akkori emlékeit.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével...","id":"20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee3d821-b371-4066-aa4b-c36f25efe119","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:00","title":"Megfigyelték, miután megcsinálta az első interjút Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis támogatják. ","shortLead":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis...","id":"20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb366d43-2ab3-4612-9171-6a934e3d7eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:46","title":"Ismét fideszes támogatással indul az edelényi Molnár Oszkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor megfellebbezhetetlen igazságokként megjelenő állításokat.\r

\r

","shortLead":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor...","id":"20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fd784-3a3a-48a1-a383-6f038feb5da9","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:59","title":"Na ez nem igaz az őserdőket pusztító tüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, ha nyugton marad, észre sem veszik.","shortLead":"Lehet, ha nyugton marad, észre sem veszik.","id":"20190826_Menet_kozben_akart_atulni_a_vezetoulesbol_az_ittas_sofor_Esztergomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d30cb-017f-4c46-b9a3-a5adbcb0d0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Menet_kozben_akart_atulni_a_vezetoulesbol_az_ittas_sofor_Esztergomnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Menet közben akart átülni a vezetőülésből az ittas sofőr Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","shortLead":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","id":"20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b2ea5-c52f-43eb-9827-60d7ff981aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Az indiai filmiparral is szorosabbra fűzné a viszonyt Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]