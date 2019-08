Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","shortLead":"Egy forrásunk szerint komoly szakmai viták voltak Schmidt Mária és Lánczi Tamás között. ","id":"20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e75409-d422-403b-8cae-09bca2bfe994","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_schmidt_maria","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Ez nem az új G-nap: személyes okokból hagyták ott Schmidt Máriát Láncziék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi díszpolgár, eredetileg damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak a körülmények. A kórház szerint a vádak nem igazak.","shortLead":"A zalaegerszegi díszpolgár, eredetileg damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre...","id":"20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea85ed7-0831-4a66-a6ed-f692d550ab14","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:02","title":"\"A bíróságon majd kitalálok egy kegyes hazugságot\" – felmondott egy orvos egy kórházi haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrös vígjátéksorozat szeptember elsején indul. ","shortLead":"A rendőrös vígjátéksorozat szeptember elsején indul. ","id":"20190829_Jofiuk_sorozat_focim_RTL_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051ad54d-c9e9-454f-9b65-b4f1abef2f06","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Jofiuk_sorozat_focim_RTL_Klub","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:26","title":"Szolgálnak és vétenek az RTL Klub rendőrei: megjött a Jófiúk főcíme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5 nm-es technológiával készülő áramkörök kerülhetnek a csúcstelefonokba.","shortLead":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5...","id":"20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdb4906-bcb4-48ea-915c-dbc799521fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:03","title":"Táncpartnert válthat a Qualcomm, ezúttal a Samsungtól fordulhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","shortLead":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","id":"20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f0e35-9d9c-47aa-8ebb-f82f20d4ab8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:21","title":"7 üléses sportterepjáróként érkezett meg a Mercedes-AMG GLB 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","shortLead":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","id":"20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1174e2e2-9a84-4c6c-9e61-2c3381bd65b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg a velencei filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]