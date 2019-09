Az ellenzék Szlovákiában bizalmatlansági indítvánnyal akarja eltávolítani a kormányfőt, aki nem hajlandó leváltani igazságügyi államtitkárát, pedig Jankovska nyakig benne lehetett Ján Kuciak oknyomozó újságíró és kedvese megölésének ügyében. Szlovákia erős embere, Robert Fico, aki maga is belebukott a botrányba, közölte: a legerősebb kormánypárt, a Smer mindenképp kitart Peter Pellegrini mellett. Egyúttal célzást tett arra, hogy Igor Matovic, az ellenzék egyik vezetője is jó kapcsolatokat ápolt Marian Kocnerrel, akit a hatóságok azzal gyanúsítanak, ő rendelte meg a gyilkosságot. Marian Kocner érdekes figura, aki mindenkit ismer a pozsonyi elit tagjai közül. Monika Jankovska, az igazságügyi minisztérium második számú vezetője pedig rendszeresen tájékoztatta arról, hogy hol tartanak a hatóságok az oknyomozó újságíró gyilkossági ügyében.

A rendőrség elkobozta Monika Jankovska államtitkár mobiltelefonját, miután rájöttek arra, hogy ki Marian Kocner "vállalkozó" "kis majmocskája", aki az igazságügyi minisztérium titkait megosztja azzal a titokzatos férfival, aki elrendelte Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolását – írta annak idején a pozsonyi Új Szó. Az államtitkár 2012 óta volt a Smer párt képviseletében az igazságügyi minisztérium második embere. Ennek a pártnak a vezére Robert Fico exminiszterelnök, aki épp a Kuciak ügy miatt volt kénytelen lemondani.

Miért kellett meghalnia a fiatal oknyomozó újságírónak Szlovákiában?

Jan Kuciak azt a hálózatot akarta leleplezni, amelyben részt vett az olasz és a helyi maffiától kezdve a rendőrségig és számtalan közéleti nagyságig az elit jelentős része Pozsonyban. A hálózatot Marian Kocner vállalkozó vezette, de nem lehet tudni, hogy kinek a megbízásából. Marian Kocner vállalkozó jelenleg börtönben üld adócsalás és hamis váltók miatt, amelyekkel Szlovákia egyik televízióját akarta megvenni.

Kitől kapott pénzt a vállalkozó a hálózat kiépítésére? Erre egyelőre nincsen válasz, de a rendőrség megkezdte a vizsgálati anyagok kiszivárogtatását. Ezek szerint Marian Kocner azt üzente Jan Kuciak oknyomozó újságírónak, hogy

Patrónusa leszel egy szent rendnek – patronnal a fejedben!

Ján Kuciakot és menyasszonyát fejbe is lőtték tavaly februárban. A gyilkos banda négy személyből állt – többen közülük korábban fegyveres testületnél szolgáltak. Jellemző Tóth Péter esete, aki kezdetben újságíróként dolgozott a hálózatnak, majd a titkosszolgálat tisztje lett. Gyorsan haladt előre a ranglétrán, mert hamarosan a titkosszolgálat belső elhárításának lett a parancsnoka. Ily módon hozzájuthatott nagyon sok titkos információhoz. Ő adott lehallgatásbiztos okostelefont Marian Kocnernek, aki jót nevetett a rendőrség "ügyetlenkedésén". A rendőrök ugyanis az olasz maffiaszálra mentek rá, és mindenképp azt akarták bizonyítani, hogy külföldről jött a megrendelés a gyilkosságra. "Még végül Sorosig is el fognak jutni!" – mondta gúnyosan a telefonban Marian Kocner. Akinek a bizalmasa, szeretője, Alena Zsuzsova 70 ezer eurót fizetett ki a bérgyilkosnak.

Egy másik jó haver, egy Bödör nevű szlovákiai vállalkozó azt használta ki, hogy rokona volt az akkori rendőrfőnöknek, Tibor Gasparnak, aki a bizalmasa volt Kalinak belügyminiszternek és Robert Ficónak. Mindannyian lemondtak, és a háttérbe vonultak, de azóta is fontos szerepet játszanak a közéletben.

Robert Fico továbbra is irányítja Szlovákiát, de a háttérből

Milyen kapcsolatban állt Robert Fico Marian Kocnerrel, aki szinte mindenkit zsarolni próbált a pozsonyi elitben? Korábban kiderült: a Nragheta kalabriai maffia helyi főnökének szeretője Robert Fico titkárságán ügyködött. Vajon milyen minőségben? Marian Kocner szívesen alkalmazta a honey-trap módszert, amikor egy csinos fiatal nő csal lépre befolyásos férfiakat. Erre a szerepre egy Alena Zsuzsova nevű nőt alkalmazott elsősorban, akivel mobiltelefonon beszélte meg az ügyeket. A mobil a rendőrség kezébe került. Ezekből az információkból szivárogtatnak ki újabb részleteket a rendőrök – a sajtó legnagyobb örömére.

Bugár Béla is érintett lehet. A jeles magyar politikus, a Híd nevű magyar-szlovák párt vezetője igen szorosan együttműködött Robert Ficóval, aki kezdetben megpróbálta elkenni a felelősségét az ügyben. Mind Fico, mind Bugár kapcsolatban állt Marian Kocnerrel. Állítólag néha együtt is nyaraltak. Fico bizonyos politikai ellenfelek lejáratását is megrendelte volna a vállalkozó szellemű Marian Kocnernél, akinek az első milliója állítólag a titkosszolgálattól származott.

Mindezek után nem csoda, hogy Szlovákia politikai életében lejáratta magát Fico és Bugár. Feljött a csillagzata viszont Zuzana Caputovanak, aki azt a polgárjogi mozgalmat vezette, mely az igazság kiderítését sürgette a Kuciak gyilkosság ügyében. Jelenleg ő Szlovákia államfője, ám az államfői tisztség távolról sem olyan fontos, mint a kormányfői, melyet jelenleg Fico egyik bizalmasa, Pellegrini tölt be.

Caputova az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy semmiképp sem maradhat a helyén Monika Jankovska, az igazságügyi minisztérium államtitkára: "a hatóságokat joggal érdekli az a kapcsolat, amely egy államtitkár és egy olyan személy között állt fent, akit gyilkosság megszervezésével gyanúsítanak! Emiatt elfogadhatatlan, hogy a szóban forgó személy a helyén maradjon az igazságügyi minisztérium egyik legfontosabb posztján!"

A rendőrség nemcsak az államtitkár okostelefonját kobozta el, hanem az igazságügyi minisztérium több munkatársáét is, nem beszélve néhány bíróról és ügyészről. Valamennyien a Kocner-hálózat informátorai voltak – írja a pozsonyi Új Szó. De miért védelmezi ilyen elszántan az államtitkár asszonyt Robert Fico ex- és Pellegrini jelenlegi miniszterelnök? A kérdésre akkor kaphatunk választ, ha megtudjuk: ki irányította valójában a Kocner-hálózatot Szlovákiában.