[{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem beleütközött.","shortLead":"Kitérő manővert kellett végrehajtania az Aeolus időjárási műholdnak, Elon Musk egyik szatellitje ugyanis majdnem...","id":"20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c1ef8-8aad-44da-b760-88acbfc2bf9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_elon_musk_starlink_szatellit_idojarasi_muhold_aeolus_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:03","title":"Majdnem összeütközött Elon Musk szatellitje az egyik időjárási műholddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő – múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. Ezek abban különböznek a hagyományos tárlatvezetésektől, hogy a látogató aktív részvételére építenek, az ismereteket is kreatív, gyakorlati tevékenységek révén igyekeznek átadni, ezáltal a közönség és a művészi alkotások közötti kapcsolatot közvetlenebbé tenni, mintegy lehetőséget nyújtani arra, hogy azokat a néző sajátjának is érezhesse.","shortLead":"Ma már megszokott dolog, hogy a kiállításokat – a művek befogadását, végső soron hasznosulását segítő –...","id":"20190904_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac54d-14cd-4658-9ad0-594589b75b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c06f25-2c6b-4607-9fb8-177c94006a50","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190904_","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Vizuális nevelési laboratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és jobboldalból. ","shortLead":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és...","id":"20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11b29ba-8090-464d-b83e-ba0f0621e06c","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:40","title":"Behívták a köztévébe a Tarlós kihívójának jelentkező postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de hódítani akarok, a Balfácán, a Balekok sztárja. Pierre Richard a Budapesti Klasszikus Filmmaraton vendégeként látogatott Magyarországra, ebből az alkalomból adott exkluzív interjút a hvg.hu-nak.","shortLead":"A barátai csak Pierrot-nak becézik, a filmrajongók számára ő a Magas szőke férfi felemás cipőben, a Félénk vagyok, de...","id":"20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f90a4037-8f1e-4de1-8942-f4c393845ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8244f265-66b8-4a40-91b7-e604d52d3472","keywords":null,"link":"/kultura/20190904_Pierre_Richard_Az_en_melankoliam_tele_van_nevetessel","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Pierre Richard: Az én melankóliám tele van nevetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ady Endre téri épület negyedik emeletén vették észre a füstöt. ","shortLead":"Az Ady Endre téri épület negyedik emeletén vették észre a füstöt. ","id":"20190902_Tuzoltok_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_kollegium_lakoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac42f58e-2934-4a2d-9a25-461462ddfa22","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tuzoltok_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_kollegium_lakoit","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:59","title":"Tűzoltók menekítették ki egy szombathelyi kollégium lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája. A játékosoknak szánt profi laptopok körében népszerű Asus mellett a szintén kedvelt Acer is egy 300 Hz-es képfrekvenciával dolgozó notebookkal bővítette portfólióját.","shortLead":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája...","id":"20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b001a7-33b9-421f-bdbb-ca99c8baaa42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:33","title":"Olyan erőgéppel állt elő az Acer, amelynek még a képernyője is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán, erre haraptak rá.","shortLead":"Az atv.hu cikke szerint az MSZP budapesti elnöke egy háttérbeszélgetésen azt mondta, Bús Balázsnak esélye lehet Óbudán...","id":"20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c01d3f-170a-497d-83d2-dde1a26577a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_MSZP_budapesti_elnokevel_kampanyol_az_obudai_Fidesz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Molnár Zsolt elismerő szavaival reklámozza magát az óbudai Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]