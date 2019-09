Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","id":"20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5777a5-a8ad-4d87-9558-ae1bdb4ce856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:03","title":"Most végre komolyan megvizsgálták, lehallgatnak-e minket az okostelefonjaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","shortLead":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","id":"20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b5aead-203a-4b36-9de7-695a9a871e5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:25","title":"Tizenheten haltak meg most hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását, minősítő körülmény megállapítását és a vádlott büntetésének súlyosítását...","id":"20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561632b3-4e60-4a3c-bffa-cd1c1e01f01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c001e6-566a-4d9f-aba6-94dd81adc3ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_bonyi_rendorgyilkossag_ugyeszseg_sulyositas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:09","title":"Még szigorúbb büntetést kérnek a bőnyi rendőrgyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","shortLead":"Meg akarta büntetni a német juhászt, mert gyakran megszökött.","id":"20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7810e6-797b-42b5-9e9e-3bc56706ef9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db6fc61-b649-47d1-9db9-d3f4aab36e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Leszurta_a_kutyajat_egy_nagymanyoki_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:12","title":"Leszúrta kutyáját egy nagymányoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","shortLead":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","id":"20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d5f60-b088-4cb0-8108-8923d293f3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:26","title":"Fantáziaországban már létezik az 1500 lóerős Bugatti SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","id":"20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4504958c-a263-4df9-aaf1-59452e6a181a","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:04","title":"Megölte a négy hónapos kiskutyáját, és volt barátnőjét is bántalmazta egy devecseri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az afrikai sertéspestis gyanúja miatt egész sertéstelepeket kellett leölni, a sertéstartók tájékoztatása azonban hiányos.","shortLead":"Az afrikai sertéspestis gyanúja miatt egész sertéstelepeket kellett leölni, a sertéstartók tájékoztatása azonban...","id":"20190910_NEBIH_Otezer_sertest_kellett_az_afrikai_sertespestis_miatt_leolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0e94-dce6-4321-be07-4db757567de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a204d3-5610-4a6e-85ba-9b030526f3d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_NEBIH_Otezer_sertest_kellett_az_afrikai_sertespestis_miatt_leolni","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:40","title":"Nébih: Ötezer sertést kellett az afrikai sertéspestis miatt leölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]