Kövér országjárásba kezdett, első útja Szegedre vezetett, de most nem ígért semmit, se százmilliárdokat, mint öt évvel ezelőtt, de még a harmadik híd sem jött szóba, amivel Szegeden a Fidesz kampányol. A kétórás szeánszot becsülettel végigizzadták az egybegyűltek, klíma nem volt, az utolsó szék is elfogyott, dugig megtelt a Gál Ferenc Főiskola püspöki „rezidencia” melletti terme. Kövér előtt a helyi Fidesz elnöke, és a kormánypárt „független” jelöltje is szólt pár szót, de a show-t, Kövér vitte el.

„Hozz magaddal még egy embert” – buzdította Kövér László a legalább kétszázas közönséget, akik jó része, a környező településekről is érkező nyugdíjas korú volt. Meg is jegyezte a házelnök, hogy nekik már nem a saját jövőjük miatt kell „megfeszíteni az izmokat”, hanem az unokákért.

A házelnök a Fidesz kormányzásának eredményeit sorolta, az elért gazdasági sikereken túl kiemelte, hogy milliókat emeltek ki a mélyszegénységből (mármint emberre gondolt, nem forintra), ennek egyik eszköze volt a közfoglalkoztatás. Azt Kövér itt elismerte, hogy a közmunkások bére ugyan csekély, de jobb, mint a munka nélkül kapott segély.

Hosszan beszélt Kövér a bűncselekmények számának csökkenéséről is, ami szerinte egyfelől szintén a közfoglalkoztatásnak is köszönhető, és arról is, hogy sokkal több rendőr teljesít jelenleg szolgálatot, mint 2010 előtt. A politikus nem kerülte ki a családpolitikát, amely miatt őt is elővette az ellenzék, most azt hangsúlyozta, hogy nem kívánnak beleszólni a családok életébe, mert az magánügy, de a legszemélyesebb közügy.

Kifejezetten Szegedről nem beszélt Kövér, legfeljebb abban a vonatkozásban, hogy a városban is összefogtak az ellenzéki pártok, ezért a politikus azon volt, hogy ennek a szövetségnek – szerinte – a lényegét megmutassa. Miután a kormánypropagandát lenyomta, hozzáfogott az ellenfelek ekézéséhez, az okfejtése arra futott ki, hogy a nemzet ellenségei már most, az önkormányzati választásokat is arra használják fel, hogy megdöntsék a kormányt. Pedig Kövér szerint, ahogy itt elmondta, ez utóbbiaknak a helyi közösségekről kellene szólniuk.

Miközben az országos kampányszöveg után erről beszélt, folyamatosan felcsavarodott arra, hogy csak azok a települések sikeresek, amelyek együttműködnek a kormánnyal, de eközben azt elismerte, hogy Szegedre annak ellenére érkezett egy csomó pénz, hogy szerinte a szocialista polgármester nem volt együttműködő.

A háromnegyed órás előadás végén eljutott a politikus addig, hogy a nemzetállamok nélkül nincs demokrácia. Talán még a közönséget is meglepte, hogy mennyire visszafogott volt Kövér László, így amikor arra került sor, hogy kérdéseket tegyenek fel, amit írásban lehetett megtenni, akkor azért csak felvetődött a migráció kérdése is.

„Sem nem utálom, sem nem imádom őket” – reagált a provokatív kérdésre Kövér, és azt is kifejtette, hogy még a teherautó alján utazó gazdasági bevándorlókra is megértéssel tekint, de azokat a szervezeteket, akik ezt szervezik, támogatják, szerinte azok az életünkre törnek, azok nemzetgyilkosok.

A Szegeden a legkülönbözőbb szeánszokról már ismert idős férfi, talán a hallottakon felbuzdulva, vagy akár buzdítás nélkül, felszólalt, és egyenesen azt követelte, hogy a hazaárulást bűncselekménnyé kellene nyilvánítani, és vissza kell állítani a halálbüntetést. Vastapsot kapott.