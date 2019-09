Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81945208-f2c9-4582-ba88-0480a104c0f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lehetett volna először megnézni, kiknek az indulása lett jogerős, de nem ment ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Ma lehetett volna először megnézni, kiknek az indulása lett jogerős, de nem ment ez zökkenőmentesen.","id":"20190914_Jokora_zavar_volt_a_Nemzeti_Valasztasi_Iroda_honlapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81945208-f2c9-4582-ba88-0480a104c0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d682baf7-d4e2-4bb7-acc6-ff95c2e3fef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_Jokora_zavar_volt_a_Nemzeti_Valasztasi_Iroda_honlapjan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:21","title":"Jókora zavar volt a Nemzeti Választási Iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","shortLead":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","id":"20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d7b72-029f-485b-9e4d-af7ccfd3f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:44","title":"Tarlóstól Puzsérig minden főpolgármester-jelölt büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha érvényesíteni próbálja a rezsiszámlájában a 9 ezer forintot. Összegyűjtöttük a rezsiutalványokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"2,6 millió nyugdíjasnak vitte vagy viszi ki a posta a rezsiutalványokat, de nem mindenkinek lesz egyszerű dolga, ha...","id":"20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9b397f-e050-4c9f-a832-8b9cbe098e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_rezsiutalvany_rezsi_nyugdijas_gaz_aram","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:30","title":"10+1 részlet, amire figyeljen, ha rezsiutalvánnyal fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","shortLead":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","id":"20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d368fc88-e990-4801-83f4-652b277c801e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:42","title":"Tarlós a fogyatékkal élőkről: Félremagyarázás forog fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","shortLead":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","id":"20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6176af-8fc2-4a0a-889d-a67061c04bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:27","title":"Orvosi maszkkal az arcán lopott a szülészetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","shortLead":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","id":"20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f533fba-7cc2-40b9-bb73-da2d6b554c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:56","title":"Nyomoz a rendőrség a rágalmazó telefonos kampányokat végző cég után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]