[{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből. Hódmezővásárhelyen nem voltak rendben a dolgok.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből...","id":"20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e445f99-a60f-41c0-b5a1-f09947523b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:37","title":"A G-nap előtt Simicska Közgépe elég népszerű volt Lázár János városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","shortLead":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","id":"20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c698d4-c5f7-4af9-8392-27c71a7d849d","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:33","title":"Oroszországban letartóztattak egy szibériai sámánt, aki ki akarta űzni Putyint a Kremlből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","shortLead":"„Viktor, engedd a bábodat vitázni” – áll a Karmelita kolostor elé vitt molinón.","id":"20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335925f8-0c1b-4bea-99cc-080dafa4fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f0670b-71a6-4dc5-aed0-f5193905cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Orban_irodaja_ele_feszitett_molinot_a_Parbeszed_hogy_engedje_vitazni_Tarlost","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:41","title":"Orbán irodája elé feszített molinót a Párbeszéd, hogy engedje vitázni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","shortLead":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","id":"20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac89e3-11d4-4b9c-a155-8de5106a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:29","title":"Megvan az angol szóhasználat a gendersemleges emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak, ami a képernyőjükön megjelenik.","shortLead":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak...","id":"20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3832c-5ae7-4cbc-97dc-6d286deab2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Van otthon okostévéje? Akkor megfigyelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","id":"20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c0f294-50af-4b45-9ea7-e78196906e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:58","title":"Szaúd-Arábia bizonyítékokat mutatott be arra, hogy Iránból indultak a drónok az olajfinomító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem szegény régészhely Arizónában.","shortLead":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem...","id":"20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ab7308-d6c8-479b-8aad-b790e2b7e728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:28","title":"22 régészeti lelőhely pusztulhat el Trump ötlete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]