[{"available":true,"c_guid":"6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik beruházást ugyan készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","shortLead":"Az egyik beruházást ugyan készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","id":"20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d4a91f-e5b4-4254-956d-fae847c75990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:52","title":"EU-s pénzből épültek lakóotthonok Hajdú-Biharban, de hónapok után is üresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb androidos processzor, illetve az Apple A13 Bionic chipje mögött.","shortLead":"A jelek szerint a 4G-s Huawei Mate 30 Próba szánt Kirin 990-es processzor csak egy hajszálnyival maradt le a legerősebb...","id":"20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f8341b-975e-4cf4-8480-4973b980b6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_huawei_mate_30_pro_4g_okostelefon_benchmark_teszt_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:03","title":"Mennyire erős mobil a Huawei Mate 30 Pro? Letesztelték, íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barátok voltak Lemmyvel.","shortLead":"Barátok voltak Lemmyvel.","id":"20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17b26e9-6dde-4030-926b-fbfcfae19505","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:28","title":"Meghalt a Motörhead első gitárosa, Larry Wallis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek majd kompenzálni felbocsátás közben.","shortLead":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek...","id":"20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f40c5-28cf-491e-abd0-45674b0506d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:03","title":"Megnyitották a csapokat, fél perc alatt 1,7 millió liter vizet folyatott el a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Nem hosszú a lista, de azért van pár hely az országban, ahol a homályból felsejlik az ellenzék, és jelöltje október 13-én akár még el is hódíthatja a kormánypártoktól a városvezetést. Megnéztük, hol van erre reális esély, és min áll vagy bukik a fordulat.","shortLead":"Nem hosszú a lista, de azért van pár hely az országban, ahol a homályból felsejlik az ellenzék, és jelöltje október...","id":"201938__helyi_csataterek__ellenzeki_eselyek__ossztuz__ostromlott_varak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b34b23-f80f-4b56-ba24-8ed939cf9261","keywords":null,"link":"/360/201938__helyi_csataterek__ellenzeki_eselyek__ossztuz__ostromlott_varak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:15","title":"Tétova támadók, akik a legkínosabb gyomrosokat vihetik be a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánypárti Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi Di Maiónak nem tetszett, amit Orbán Rómában mondott az olasz kormánykoalícióról.","shortLead":"A kormánypárti Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi Di Maiónak nem tetszett, amit Orbán Rómában mondott az olasz...","id":"20190921_Az_olasz_kulugyminiszter_azt_uzente_Orbannak_hogy_torodjon_a_maga_dolgaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cf710a-e3f0-4b8b-b98c-cd7351e51c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Az_olasz_kulugyminiszter_azt_uzente_Orbannak_hogy_torodjon_a_maga_dolgaval","timestamp":"2019. szeptember. 21. 21:17","title":"Az olasz külügyminiszter azt üzente Orbánnak, hogy ne avatkozzon be az olasz politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan mi történt, még vizsgálják.","shortLead":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan...","id":"20190920_repulogep_delta_airlines","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce446636-f113-4e50-a157-b7b9da3d7069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_repulogep_delta_airlines","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:03","title":"Minden utas rémálma valósult meg egy amerikai repülőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]