Életfogytiglant kaphat a nő, aki a vád szerint megölte és feldarabolta újszülött gyerekét. Bíróság elé állt a csecsemőgyilkossággal vádolt pásztói nő A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi autópályán. Videó: Amerikában teljesen legális így szállítani gyerekeket? Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a kancelláriáról is. Éger: Nem igaz, hogy az orvosok kifütyülték az államtitkárokat A "legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás. Nem létezik az a kategória, amelybe az EMIH-et emelték Aggasztó biztonsági problémára derült fény az Apple új operációs rendszerében, de van, aki szerint már a korábbi verziókban is megtalálható a hiba. Van egy nem is olyan kis gond az iOS 13-mal LMP-s, jobbikos és MSZP-s képviselők voltak rá kíváncsiak, mi okozta az augusztusi trágyaszagot. Három ellenzéki képviselő is megkérdezte, honnan jött a trágyaszag, de nem lettek okosabbak Eladja az Opus Global az Appeninnben lévő tulajdonrészét, ha megfelelő ajánlatot kap. Jó a helyzet az ingatlanpiacon, Mészárosék érdekeltsége most vár nagy üzletet Forradalmi gyógyszer, ellenzéki panaszt elutasító kúriai döntés, Puskás-díjas magyar focista. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar 360: A nap, amikor 421 milliót adtak össze egy beteg kisfiúnak